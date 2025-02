Hospital Guntur organiza campos de detecção de câncer

O Hospital Omega, Guntur, marcou o Dia Mundial do Câncer na terça -feira (4 de fevereiro) com uma série de iniciativas destinadas a divulgar o câncer, a detecção precoce e o apoio do paciente.

De acordo com um comunicado à imprensa, o diretor do hospital e o oncologista -chefe MG Nagakishore disseram que trataram mais de um pacientes desde o início do hospital em 2017. Como parte do programa World Cancer Day, os campos de detecção organizados do Hospital de Câncer Móvel em Guntur e Vijayawadawada. , Pacote especial de detecção de câncer para mulheres em ₹ 999, incluindo Pap Lolau, Mamografia, Raios -X, Imagem Completa, Teste de Creatina na consulta de soro e oncologista. As unidades de vacinação contra o câncer do colo do útero também foram organizadas.