Hospital lança Workshop Auto -Defense para funcionários

O Kims Sunshine Hospital na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025) inaugurou um workshop de defesa automática que visa equipar seus funcionários, incluindo equipe de enfermagem e médicos, com habilidades essenciais para segurança pessoal. A iniciativa, lançada em colaboração com a Yodha Martial Arts Academy, procura melhorar a resiliência mental e física da força de trabalho feminina do hospital.

Falando no evento, o Dr. Av Gurava Reddy, diretor administrativo do Kims Sunshine Hospital, enfatizou a importância do treinamento de auto -defesa na sociedade de hoje. “Em um ambiente em que as mulheres continuam a enfrentar riscos de ataques e assédio, é imperativo que possuam as habilidades necessárias para se proteger”, disse ele.