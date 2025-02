Hotéis em Vizianagaram alertaram contra o despejo de resíduos em locais abertos, cobrindo drenos

As autoridades municipais alertaram sobre ação severa em hotéis, restaurantes e outros restaurantes que, segundo relatos, estão jogando resíduos em vagas nas proximidades. O lixo acumulado nesses lugares está levando à ameaça de mosquitos e problemas de saúde para as pessoas que vivem nas proximidades.

As autoridades disseram que muitos hotéis haviam recorrido a construções não autorizadas e permanentes e cobriam completamente os esgotos, o que torna o pessoal do saneamento para eliminar o lixo empilhado. Isso resultou em obstruir os drenos em GT Road, Chinna Veedhi, Ulliveedhi, a área da fábrica de gelo, o bairro de Padmavati e outros lugares.

O comissário municipal de Palli Nallanayya ordenou que todos os hotéis mantivessem a limpeza dentro e ao redor de suas instalações e eliminassem estruturas de concreto nos esgotos imediatamente. O comissário, que tem feito visitas surpresa durante as noites e as primeiras horas de observar o funcionamento do pessoal de saneamento, disse que era responsabilidade de cada indivíduo manter a limpeza em suas áreas. “Pedimos às pessoas que observem o dia seco toda sexta -feira. Eles devem manter um desperdício molhado e seco separadamente, o que ajudará o pessoal de saneamento a processá -lo rapidamente. Somente com a cooperação das pessoas, podemos fazer de Vizianaram uma cidade sem lixo ”, disse Nallanayya enquanto conversamos com a mídia aqui.