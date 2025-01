Hotman Paris é direto, Razman Arif não poderá se tornar advogado de Lolly, por quê?

Jacarta – Hotman Paris Hutapea rejeitou uma oferta de Nikita Mirzani para se tornar seu advogado no caso contra Vadel Badjideh e o advogado Razman Arif Nasution. Não porque não queira mais ser amigo de Nikita Mirzani, mas Hotman Paris tem motivos próprios que o fazem não querer se envolver nesse assunto.

Leia também: É revelada a razão pela qual Hotman Paris rejeitou a oferta de Nikita Mirzani para ser seu advogado no caso Lolly

Hotman Paris não queria ser visto como um caso desaparecido até intervir no problema de Nikita Mirzani, cujo relatório estava na polícia do sul de Jacarta há aproximadamente 4 meses. Ele ressaltou que continuará a ser um bom amigo de Nikita Mirzani, embora ele tenha rejeitado o caso.

“Eu disse, não quero me envolver no caso, principalmente porque já está em andamento há muito tempo. As pessoas vão pensar que eu não tenho um caso. Não sou amigo da Nikita, não, porque isso já acontece há muito tempo, né?

Leia também: Examinado após denunciar Nikita Mirzani, Razman Arif Nasution colabora com 33 advogados



Embora incapaz de fornecer assistência jurídica, Hotman Paris continua a aconselhar Nikita Mirzani em relação ao caso de Vadel Badjideh e Laura Meizani, também conhecida como Lolly. Como advogado, Hotman Paris explicou o ponto de vista jurídico dos assuntos de Lolly, que é menor de idade.

Leia também: A reação de Hotman Paris revela a intenção de Razman de adotar Lolly

Sem tomar partido, Hotman Paris acredita que Lolly não poderá nomear um advogado para defendê-lo neste caso, incluindo Razman Arif. Porque Lolly ainda é menor de idade e todos os seus assuntos jurídicos devem passar por um tutor que não é outro senão sua mãe biológica.

“Só dou opinião em teoria jurídica, por isso não tomo partido. Na teoria jurídica, os menores só podem outorgar procuração a um advogado através da mãe porque, de acordo com a lei, o tutor do menor é a mãe” . Hotman Paris disse.

Neste caso, Lolly não pode autorizar Razman Arif a ser seu advogado. Embora a procuração tenha sido assinada pela própria Lolly, a polícia tinha o direito de recusar porque a carta foi considerada inválida.

“Assim, se um menor conceder uma procuração a outro advogado e a própria criança a assinar, ela é inválida e a polícia tem o direito de rejeitar a procuração”, disse Hotman Paris.

Até o momento, Hotman Paris não sabe mais se Lolly deu a Razman Arif uma procuração para ser seu advogado e lutar contra o relato de sua mãe biológica. No entanto, vendo as palavras de Razman nas redes sociais que faziam parecer que ele estava colocando seu corpo para Lolly, Hotman Paris discordou porque o advogado Vadel Badjideh na verdade não tinha direitos.

“Não sei o resultado final, não sei. Acabei de ver nas redes sociais que o careca disse que quem contacta com menores deve passar por mim, só isso”, disse.