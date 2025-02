A Hungria ataca a iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron, na Cúpula de Paris, para concordar com a linha européia comum em relação a negociações pacíficas entre a Ucrânia e a Rússia. “Os líderes europeus que apóiam a guerra e são contra Trump hoje se encontram em Paris para bloquear os esforços de paz na Ucrânia”, disse o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó.

Com o retorno de Trump à Casa Branca “a era da política de intervenção terminou”, disse Szijjártó.

A cúpula entre as cabeças da Alemanha, Grã -Bretanha, Itália, Polônia, Espanha, Holanda e Dinamarca acontecerá esta tarde, das 16:00 a Elyse. A reunião informal convocada pelo presidente francesa Macron será dedicada à segurança européia e à situação na Ucrânia.

Com eles estarão o presidente do Conselho Europeu, o Presidente da Comissão Europeia e o Secretário Geral da OTAN. Isso foi confirmado por Eliseo e às 15:45 às 15:45, o líder do conjunto de presidência de Palazzo Della.

“O objetivo desta reunião – informa sobre uma nota da presidência francesa – é iniciar consultas entre os gerentes europeus sobre a situação na Ucrânia e questões de segurança na Europa”.

Elisee acrescenta que os trabalhos “poderão se espalhar para outros formatos para combinar todos os parceiros interessados ​​em paz e segurança na Europa”. No final da reunião, não há coletivas de imprensa ou uma declaração oficial.

Palazzo Chigi confirmou que o primeiro -ministro Giorgia Meloni estará no cume de Paris. Por esse motivo, o primeiro -ministro esperará sua participação na conferência prefeita e na história da Itália na escola superior do interior. Pela mesma razão, o Conselho de Ministros entrará na quarta -feira aos 12 anos, originalmente convocado para esta tarde às 17h.

Enquanto isso, o Kremlin sabe que os representantes dos EUA e da Rússia se reunirão amanhã em Riad, capital da Arábia Saudita. “Hoje, na educação do presidente Putin, o ministro das Relações Exteriores Lavrov e o assistente presidencial Yuri Ushakov voam para Riad. As terças-feiras devem ocorrer em Riada com seus homólogos americanos, que se concentrarão principalmente na restauração de todo o complexo do relacionamento russo-americano “.

O porta -voz de Putin, Dmitri Peskov, retirado da borla, repetiu que a “preparação de possíveis negociações sobre a solução” do conflito na Ucrânia e a “organização de ambos os presidentes”, Donald Trump “, Donald Trump” e Vladimir Putin também serão discutidos no topo.

Peskov, ele especificou que “ninguém ainda teve conversas específicas” sobre o possível compromisso de “ciência pacífica” na Ucrânia. Relatórios de TASS. “Os europeus agora estão falando muito sobre os contingentes da manutenção da paz – francês, inglês – isso é verdade, mas você e eu conhecemos as regras para implantar contingentes de manutenção da paz, ninguém teve entrevistas específicas ainda”, Staten Peskov tem uma agência de imprensa oficial .

Moscou: “De líderes europeus a Mônaco Manifestações muito agressivas”



“Infelizmente, a situação no mundo, e especialmente na Europa, é cada vez mais influenciada por essas forças que não estão satisfeitas com este curso na história e querem reescritá -lo e se tornar hegemonia no cenário internacional. Vimos de novo. Recentemente, em uma conferência em Mônaco, onde os discursos dos líderes europeus eram muito agressivos ”: o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serghei Lavrov, disse isso, retirado da TASS.

