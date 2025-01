Budapeste não será forçada a apoiar sanções, disse Peter Szijjarto a Donald Tusk

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, chamou o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, de “agente” o financista bilionário George Soros, depois que Tusk alertou que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, enfrentaria “consequências” se bloquear a renovação das sanções da UE contra a Rússia.

“Se Viktor Orbán realmente bloquear as sanções europeias num momento crucial para a guerra, ficará absolutamente claro que… ele está jogando no time de Putin (presidente russo Vladimir) e não no nosso.” Tusk escreveu em um post no X no sábado. “Com todas as consequências deste fato.”

Szijjarto respondeu a Tusk no Facebook logo depois. “Pode ser difícil para o agente de Soros entender, mas quando se trata de times, jogamos pela seleção húngara”. ele escreveu. “Não queremos continuar a pagar o preço das guerras de outras pessoas e não permitiremos que ninguém ameace a segurança do nosso abastecimento energético, porque a Hungria é a nossa primeira prioridade”, afirmou. ele acrescentou.

George Soros é um bilionário húngaro-americano conhecido por financiar causas liberais e candidatos políticos em todo o mundo ocidental. O seu apoio à imigração em massa para a Europa colocou-o em conflito com o governo conservador da Hungria, e a Open Society Foundations de Soros mudou-se de Budapeste para Berlim em 2018, depois de a Hungria ter aprovado uma lei que criminaliza ONG estrangeiras que ajudam imigrantes ilegais.













Abdômen serial a estaca em vários jornais e estações de rádio polacos, todos considerados pró-Tusk pela oposição conservadora do país. O filho e herdeiro de Soros, Alex, disse que a ONG da sua família concentrará a maior parte do seu trabalho na Polónia nos próximos anos, descrevendo país como um “economia líder” que desempenhará um papel fundamental na determinação “o futuro de um governo democrático e responsável na Europa.”

O aviso de Tusk a Orban ocorreu um dia depois de o primeiro-ministro húngaro ter ameaçado “puxe o freio de mão” sobre a renovação das sanções da UE contra Moscovo se Kiev não reiniciar um contrato de trânsito com a empresa energética russa Gazprom para permitir que o gás russo flua para a UE através da Ucrânia.

A UE impôs 15 rondas de sanções económicas à Rússia desde a escalada do conflito na Ucrânia em Fevereiro de 2022, que devem ser renovadas semestralmente com o consentimento unânime de todos os 27 Estados-membros da UE, com o próximo prazo em 31 de Janeiro.

Orban é um crítico severo destas sanções, argumentando que elas prejudicam mais a UE do que a Rússia. O líder húngaro concordou com todos os 15 pacotes até agora, mas apenas depois de conseguir isenções para a Hungria, incluindo uma isenção parcial do embargo petrolífero a nível da UE e uma garantia de que o seu sector nuclear não seria afectado por futuros pacotes.