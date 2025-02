Hunter Schafer, da Euphoria

No meio dos rumores de MCU X-MenAssim, Euforia Schafer estrelou Hunter Ele foi abordar as especulações desenfreadas que a vinculam à parte de Mistério. A Marvel Studios está atualmente concluindo sua saga multiversa e apresentará a era dos mutantes no universo, depois de Vingadores: Guerras Secretas de 2027. Ok, os teóricos e especialistas da Internet anexaram os nomes de vários A-Listers de Hollywood ao projeto X-Men sem título nos últimos tempos, com Schafer que deixa como a nova sugestão da fábrica de boatos.

Hunter Schafer diz que interpretar a mística de X-Men ‘seria ótima’ no MCU

Em uma discussão recente, a atriz do cuco reconheceu as teorias dos fãs que a conectam com a parte da mudança de mudança de forma, mesmo expressando seu interesse nela.

Durante sua aparição no evento do tapete vermelho do SAG Awards, um Entretenimento esta noite O correspondente questionou Hunter Schafer sobre seu possível recrutamento como mística no próximo filme dos X-Men. Ela admitiu estar ciente desses rumores, afirmando: “VI (o elenco dos fãs)! Meu pai me enviou uma mensagem de texto sobre isso, sim. Sim, isso seria ótimo.

As histórias adicionais de elenco de X-Men também circulavam nos últimos tempos, além da proposta Schafer que foi alistada como mística. Isso inclui Sadie Sink e Harris Dickinson, que estão preparados para interpretar Jean Gray e Scott Summers, do MCU, respectivamente. Além disso, a estrela da Freakier Friday, Julia Butters, passou a retratar o papel de Kitty Pryde.

Os fãs testemunharam pela última vez o versátil corvo, também conhecido como Mystique em telas grandes em X-Men: Dark Phoenix de 2019 (enquanto as quatro vezes nomeadas para o prêmio da Academia, Jennifer Lawrence, foi a última atriz em incorporar o personagem em um formato de ação ao vivo , Euphoria Schafer Hunter poderia em breve acontecer na parte, dados seus comentários Recente

Apesar das atualizações encorajadoras mencionadas acima, a Marvel Studios ainda não emitiu um comentário oficial sobre o muito discutido filme dos X-Men.

Originalmente informado pelo suporte Rastogi em Super -herói.