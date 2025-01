Huzurabad MLA P. Kaushik Reddy concedeu fiança em caso de interrupção de reunião na RDC em 12 de janeiro

Bharat Rashtra Samithi (BRS) MLA Padi Kaushik Reddy recebeu fiança do Segundo Magistrado Judicial Adicional de Primeira Classe, Karimnagar, M Hemalatha na terça-feira (14 de janeiro de 2025) em dois casos registrados contra ele pela polícia municipal de Karimnagar sob acusação. de criar confusão na reunião do Comitê de Revisão Distrital (RDC) de domingo após sua briga verbal com Jagtial MLA Dr. M Sanjay.

Kaushik Reddy foi preso pela polícia de Karimnagar em Hyderabad na segunda-feira com base em queixas separadas apresentadas contra ele por Karimnagar RDO e pelo assistente pessoal de Jagtial MLA, Dr.

Ele foi autuado sob várias seções do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), incluindo a Seção 132 (agressão ou força criminosa contra um funcionário público).

Segundo fontes, o Sr. Reddy foi apresentado ao magistrado judicial na residência deste último em Karimnagar na manhã de terça-feira. Ele recebeu fiança condicional e foi solicitado a comparecer perante a polícia quando foi chamado para interrogatório como parte da investigação.