Hyderabad organizará a Conferência Nacional da Biodiversidade da Juventude de 20 a 25 de fevereiro

O Conselho de Biodiversidade de Telangana (TGBB) realizaria uma Conferência Nacional da Biodiversidade da Juventude 2025, de 20 a 25 de fevereiro em Kanha Shanti Vanam, perto da vila de Chegur, do distrito de Rangana Reddy.

A linha de eventos durante os três dias inclui sessões exaustivas sobre a biodiversidade, ética, recursos, conservação e lei de estudos de caso. A sessão de despedida teria o governador Jishnu Dev Varma, informou o TGBB.

Espera -se que o Ministro do Meio Ambiente e Florestas de Telangana, Konda Surekha, juntamente com o secretário, TGBB, Kalicharan S. Khartade e o principal secretário, Meio Ambiente e Florestas, Ahmed Nadeem, deverá participar do evento de abertura.