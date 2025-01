Hyderabad | Restrições de tráfego ao redor de Yousufguda na noite de sexta-feira para o evento de pré-lançamento de Daaku Maharaaj

As estradas arteriais em Yousufguda, em Hyderabad, ao redor do estádio Kotla Vijaya Bhaskar Reddy (KVBR), podem enfrentar congestionamentos da tarde de sexta-feira até a noite, já que a polícia de trânsito de Hyderabad anunciou restrições de trânsito e desvios para o evento antes da estreia do filme. Daaku Maharaj programado para acontecer no Batalhão Yousufguda, Linhas Policiais das 16h às 22h.

A polícia emitiu um aviso de trânsito listando os pontos de desvio: O tráfego vindo do posto de controle de Jubilee Hills em direção ao Estádio KVBR será desviado na junção de Krishna Nagar em direção à Colônia de Sri Nagar-Panjagutta. O tráfego vindo da junção Maitrivanam e movendo-se em direção ao posto de verificação Jubilee Hills e ao lado de Madhapur será desviado em Yousufguda Basti em direção à junção do posto de verificação RBI Quarters-Krishna Nagar-Jubilee Hills.

O tráfego vindo do entroncamento Maitrivanam em direção ao ponto de ônibus de Borabanda será desviado no salão de reuniões Savera, parque Krishnakanth, templo GTS, Kalyan Nagar, Mothi nagar e ponto de ônibus de Borabanda. O tráfego vindo do ponto de ônibus de Borabanda em direção ao entroncamento Maitrivanam será desviado no Prime Garden Kalyan Nagar – Midland Bakery – GTS Colony – entroncamento Kalyan Nagar – estátua de Umesh Chandra Retorno em U – retorno em U ICICI U – entroncamento Maitrivanam.

Vagas de estacionamento para veículos de quatro rodas foram fornecidas em Janakamma Thota, Savera Assembly Hall e Mahamood Assembly Hall.