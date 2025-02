Hyderabad Zoo aumenta os preços dos ingressos

Visitar o parque zoológico de Hyderab está pronto para ser uma questão mais cara com as autoridades que aumentam os preços em todas as categorias. Um visitante adulto agora precisa pagar ₹ 100 e, para crianças, a taxa é de ₹ 50. Anteriormente, o ingresso adulto tinha um preço de ₹ 70 e, para crianças, era de ₹ 45.

As novas taxas entrarão em vigor em 1º de março. A decisão foi tomada nos 13º zoológicos zoológicos e parques de Telangana em Hyderabad, de acordo com um comunicado oficial.

O aumento das taxas em todo o campo também inclui racionalização com os preços dos ingressos que permanecem os mesmos durante todos os dias, ao contrário de antes, quando nos fins de semana e feriados, eles tinham taxas diferentes. O ingresso para pegar e usar uma câmera fixa agora é de ₹ 150 e para uma foto profissional de ₹ 2.500, de acordo com as informações publicadas pelo curador do zoológico. A caminhada tarifária vem depois de dois anos. A última revisão das taxas de ingressos foi em maio de 2023.