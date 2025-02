Hyundai abre o acesso à estação de carga para outros carros elétricos de marca, este preço

Yakarta, vivo – A PT Hyundai Motors Indonésia finalmente expandiu o acesso à estação de carga EV e aos serviços do programa de assinatura de carga EV. Como resultado, agora todos os outros carros elétricos podem fazer o Hyundai Spklu.

Isso se deve ao alto interesse do cliente no programa de assinatura de carga EV, que desde que foi lançado em novembro de 2024, facilitou que os usuários de EV Hyundai sofrem mobilidade graças a uma carga mais prática e econômica.

A assinatura dos consumidores pode coletar veículos em centenas de estações de coleta da Hyundai a um preço de até 47% mais baixo. Além disso, a Hyundai também quer avançar no ecossistema de veículos elétricos na Indonésia.

“Também estamos empolgados por poder desenvolver o programa de assinatura de carga EV, para que não apenas mimemos o usuário do EV para experimentar a experiência de propriedade de veículos mais seguros, mais confortável e divertida com um preço acessível”, disse o presidente da PT Hyundai Motors Indonésia , Ju Hun Lee, em seu comunicado oficial, terça -feira, 4 de fevereiro, 4 de fevereiro de 2025.

Enquanto isso, Fransiscus Soerjopraoto como diretor de operações da PT Hyundai Motors Indonésia, disse que o programa de assinatura de carga EV confirmou ainda mais a posição da Hyundai como uma mudança de jogo na indústria automotiva da Indonésia.

“Este programa também é uma parte importante dos esforços da Hyundai como eletrificação de pioneiros em veículos no país para aumentar a adoção de VE no meio da comunidade”, disse Frans.

Outros carros elétricos da marca -Brand podem desfrutar do benefício do programa de assinatura de carga EV em mais de 296 estações de carga, com um total de 538 carregadeiras lentas lentamente rápidas através do aplicativo Myhyundai em 3 de fevereiro de 2025.

A rede de estações de carga é operada pela Hyundai, com parceiros confiáveis, como Voltron, Casion, Buzz e Green Power. A Hyundai continuará a expansão das estações de carga em toda a Indonésia, expandindo a colaboração com outros parceiros operacionais.

Este programa de assinatura de carga EV com um esquema de assinatura é o seguinte:

Ev básico : Novos clientes Ev Hyundai podem reivindicar opções básicas de EV gratuitamente durante o período do programa. Definição (kWh/mês)

Cita de carga pública: 50kWh

Cota de carga móvel: 1 hora / mês

Preço

Ev Hyundai: RP 120.000

EV no Hyundai: RP 170.000

EV inteligente: Os novos clientes da EV Hyundai têm o direito de apreciar o pacote Smart EV com um preço especial de RP150.000 por mês durante o período do programa. Definição (kWh/mês)

Cita de carga pública: 100 kWh

Cota de carga móvel: 1 hora / mês

Preço

Ev Hyundai: RP 220.000

EV no Hyundai: RP 270.000

Conforto EV: Os novos clientes Ev Hyundai têm o direito de obter um pacote de conforto confort EV Comfort a um preço especial, que é de 325.000 IDR por mês durante o período do programa de definição (kWh/mês)

Cota de carga pública: 250 kWh

Cota de carga móvel: 2 vezes / mês

Preço

Ev Hyundai: RP 500.000

EV no Hyundai: RP 600.000

O preço do pacote de assinatura listado obterá ajustes nos custos de eletricidade e outros custos de serviço de acordo com os regulamentos governamentais em determinados locais.