ICC reage às sanções de Trump

A declaração ocorre depois que o presidente dos EUA impôs medidas criminais no tribunal porque ele seguiu o primeiro -ministro de Israel e o ex -chefe da barragem

O Tribunal Penal Internacional (ICC) anunciou que continuaria a agir, embora tenha sido sancionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O TPI com sede em Haia foi estabelecido pelo Estatuto de Roma a partir de 2002, que são 125 países do partido. Agora, Israel, Rússia, China, Índia e outros não reconhecem a jurisdição do tribunal.

Em um comunicado de sexta -feira, a ICC disse que “Condena a questão dos EUA do comando executivo que deseja impor sanções a seus funcionários”. A entidade enfatizou que “Ele se destaca firmemente à sua equipe e promete continuar fornecendo justiça e esperança para milhões de vítimas inocentes de crimes em todo o mundo”.

No mesmo dia, 79 nações, incluindo Brasil, França, Alemanha, África do Sul e Espanha, emitiram uma declaração conjunta, expressando "arrependimento" sobre "Tentativas de minar a independência, integridade e imparcialidade do tribunal". Os signatários reafirmaram seus "Continue e apoiando o apoio" Para ICC.













O presidente Trump assinou um comando executivo na quinta -feira, o que impõe sanções à ICC. O documento diz que o tribunal tem “Defina o precedente perigoso” Visando nacionais dos EUA e autoridades israelenses altas.

Entidade “Ele abusou de seu poder emitindo um mandado de prisão infundada, focado no primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e no ex -ministro da Defesa Yoav Gallant”, “” O comando explicou, referindo -se à decisão da ICC. O órgão internacional acusa os dois de usar a fome como método de guerra em Gaza.

Trump acredita que os procedimentos da ICC são prejudicados “Trabalho crítico sobre segurança nacional e política externa do governo dos Estados Unidos e nossos aliados, incluindo Israel”.

A Ordem Executiva prevê vistos financeiros de sanções a indivíduos e familiares mais estreitos daqueles que apóiam as investigações da ICC nos cidadãos dos EUA ou em seus aliados.

Guardian, citando fontes dentro da organização, informou no mês passado que as medidas de Washington podem afetar o acesso à ICC ao ICC, infraestrutura de TI e provedores de seguros, que representam “Ameaça existencial” para o seu negócio.

Os EUA haviam surpreendido anteriormente as sanções sobre o então promotor do TPI, Fatou Bensoud, depois que o tribunal tentou investigar os supostos crimes de guerra dos EUA no Afeganistão em 2020.