Idade de aposentadoria é de 59 anos, Apindo destaca momento para desembolsar benefícios de garantia previdenciária

Jacarta – Os empregadores também responderam à política governamental, que aumentou oficialmente a idade de reforma dos trabalhadores na Indonésia para 59 anos em 2025. Os trabalhadores em questão são os registados no programa BPJS Employment Pension Guarantee (JP).

Leia também: Legítimo! BPJS Employment e Hermina Group colaboram para melhorar o acesso aos serviços de saúde

O Presidente Geral da Associação de Empresários da Indonésia (Apindo), Shinta W. Kamdani, lembrou ao Governo que os empresários devem prestar atenção ao principal impacto deste ajustamento da idade de reforma. Na verdade, isto resulta num período de espera mais longo em termos de desembolso de benefícios de seguro de pensão.

“Especialmente para as empresas que aplicam uma idade de reforma inferior a 59 anos, onde os trabalhadores devem aguardar o desembolso dos benefícios de reforma até atingirem o limite da idade de reforma”, afirmou Shinta no seu comunicado datado de sábado, 11 de janeiro de 2025.

Leia também: Relativamente à idade de reforma dos trabalhadores é de 59 anos, Ministério do Trabalho diz que será 65 anos depois

Ele acredita que também é necessário que o governo se comunique com o público para compreender o período de espera para o desembolso do seguro de pensões. Segundo ele, esse entendimento é muito importante para que as pessoas tenham tempo de se preparar para a aposentadoria, principalmente no que diz respeito à educação financeira e ao planejamento do futuro.

“Com períodos de espera mais longos para o desembolso das pensões, o governo, juntamente com as empresas e os trabalhadores, devem trabalhar em conjunto para garantir que os nossos trabalhadores estejam adequadamente preparados financeiramente”, disse ele.

Leia também: O vice-ministro do Trabalho, Noel, confirma que a manifestação de 10.000 trabalhadores da Sritex em Jacarta foi cancelada, aqui está o porquê

Shinta enfatizou que esta política não impede necessariamente a contratação de novos trabalhadores. Pelo contrário, requer ajustes cuidadosos, baseados nas condições de cada empresa e na sua estratégia de negócio. Entretanto, as empresas que estão actualmente a expandir os seus negócios ainda poderão contratar novos trabalhadores com base nas necessidades operacionais.

“Portanto, o impacto na contratação de novos trabalhadores dependerá realmente das necessidades e estratégias de cada empresa”, disse Shinta.

Contudo, a implementação efectiva da política de aumento do limite da idade de reforma para 59 anos não é uma política nova. Isto está de acordo com o Regulamento Governamental (PP) Número 45 de 2015 sobre a Implementação de Programas de Garantia de Pensões.

“Em particular, o artigo 15, parágrafo (3), que regula a idade de reforma dos trabalhadores indonésios, é aumentado em um ano a cada três anos”, disse Shinta.

Ajustamentos semelhantes foram feitos em 2019 e 2022 e continuarão a ser feitos de três em três anos até a idade de reforma atingir os 65 anos. Contudo, na prática, a fixação da idade de reforma depende da política de cada empresa, para regular o limite de idade de reforma de acordo com o Acordo de Trabalho, Regulamento da Empresa ou Acordo Coletivo de Trabalho que seja mutuamente acordado.

Isso está estabelecido no artigo 151A da Lei nº. 6 de 2023 sobre o Estabelecimento de Regulamento Governamental que substitui a Lei nº. 2º de 2022 sobre Criação de Emprego e artigo 167 da Lei nº. 13 de 2003 sobre Emprego.