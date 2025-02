“O orgulho da jornada que estabelecemos e da confiança que os italianos nos mostram todos os dias. Continuaremos a trabalhar unificados para alcançar objetivos cada vez mais ambiciosos”. Escreveu em x Daniela SantansO Ministro do Turismo e Expoente Fratelli D’Italia, publicou algumas de suas fotografias na direção do partido atual em Roma, sentado ao lado do ministro Tommaso Foti e outras fotografias, enquanto conversava com Giovanni Donzelli, chefe do IDE, no Centro de Congresso , onde a reunião ocorre.

Orgulhoso da jornada que estabelecemos e da confiança que os italianos nos mostram todos os dias. Continuaremos trabalhando com o United para alcançar objetivos mais e mais ambiciosos. pic.twitter.com/lrfi64rlnb – Daniela Santanchè (@Dsanche) 1º de fevereiro de 2025





“O Parlamento expressa isso, a confiança de Flateli d’Italia nunca falhou no trabalho de Santanchè”, diz o gerente da organização Flateli d’Italia, Giovanni DonzelliEle questionou o Ministro do Turismo e o Expoente de IDE no dormitório secundário da Diretoria Nacional do Partido Currentado em Roma. E ele acrescentou: “Santachan é um excelente ministro que é considerado perfeito da perspectiva de seu trabalho, então ninguém teve dúvidas sobre seu trabalho como ministro”. Acho que ele não esquecerá de negar ”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA