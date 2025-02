IDF, ataques à Cisjordânia, ‘matou muitos terroristas

A IDF anunciou que havia realizado ataques aéreos na Cisjordânia nas últimas horas e matou “numerosos terroristas”.

Especialmente afetado – relata IDF no telegrama – “Três células terroristas na área de Jenin e Qabatiya”. O terrorista Saleh Zajarneh e o terrorista Abed Al-Hadi Kamil, de Qabatiya, que anteriormente foi realizado para planejar atividades terroristas e foi morto neste segundo local sob o contrato de incêndio 2023.

Em Jenin, a IAF “atingiu duas células terroristas armadas em poucas horas”.

Em uma nota conjunta da ISF e do ISA, é especificado que os ataques “foram realizados como parte das operações antiterroristas no norte da Samaria” usando as aeronaves da Força Aérea Israel.

De acordo com “Qabatiya, aeronave da IAF, com o ISA Management (Security Services, Note do editor), ela interveio e removeu a célula terrorista enquanto se dirigia para um ataque terrorista imediato. Após o ataque, foi uma explosão secundária. Devido aos explosivos que estiveram dentro do veículo, eles são identificados, nos quais provavelmente foram encontrados para serem recrutados e Kamil.

“As forças de segurança – fecham a nota – serão realizadas para operação no norte de Samaria”. (

