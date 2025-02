As três últimas inaugurações presidenciais estabeleceram um registro duvidoso: cada um viu o homem mais velho da história que jurou a posição mais alta nos Estados Unidos.

Em 2017, Donald Trump, 70, tornou -se o presidente mais antigo a iniciar um mandato, superado confortavelmente em 2021 por Joe Biden, 78. E quando Trump fez o juramento novamente no mês passado, ele teve mais 159 dias que Biden há quatro anos.

A idade e a condição cognitiva de Biden eram elementos centrais da campanha eleitoral inicial. Eles pesavam tanto que ele foi forçado a se retirar da corrida em julho, abrindo caminho para a vice -presidente Kamala Harris enfrentar Trump, que atacou Biden sem descansar como “Joe Somnoliente”.

O problema recebeu um picante adicional devido à deterioração pública da senadora Dianne Feinstein (D-Cali), escolhida para um quinto mandato em 2018 aos 85 anos. Em dois anos, os rumores de seu declínio cognitivo e a perda de memória de curto prazo eram onipresentes. No início de 2023, Feinstein anunciou que não procuraria re -eleição e depois passou dois meses no hospital com ladrilhos. Sua ausência do Comitê Judicial do Senado atrasou uma série de audiências de confirmação. Quando Feinstein retornou, era visivelmente frágil e dependente da equipe e morreu em setembro aos 90 anos. Havia um sentimento geral de que seu declínio público era prejudicial e indigno.

Enquanto isso, há sérias ansiedades sobre a falta de compromisso político por parte dos eleitores mais jovens. Eles geralmente sentem que a política convencional não os representa ou serve e vota constantemente em números menores do que qualquer outra faixa etária.

Os políticos mais jovens, mais sintonizados com as preocupações dos eleitores da mesma coorte de idade, têm sido frequentemente vistos como uma solução. Quando o representante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) conquistou um assento na câmera em 2018, a mulher mais jovem escolhida para o Congresso tinha 29 anos, com uma estrela e uma plataforma poderosa.

Embora Trump seja o presidente mais antigo já jurado, o vice -presidente de 40 anos, JD Vance, é o terceiro você a assumir o papel (depois de John Breckinridge, o parceiro de fórmula de James Buchanan e Richard Nixon). Trump também nomeou candidatos relativamente jovens para os principais papéis do ramo executivo: o secretário de Defesa Pete Hegseth tem 44 anos; Tulsi Gabbard, candidato ao diretor de inteligência nacional, tem 43 anos; E o suposto embaixador nas Nações Unidas é Elise Stefanik, 40. O novo secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, tem 27 anos.

Este fermento dos jovens se destaca contra um contexto teimoso de Geróóstróscratas. O presidente judicial do Senado, Chuck Grassley (R-Iowa) tem 91 anos. Seu colega, presidente do Senado de Relações Exteriores, Jim Risch (R-Idaho) é 81. O membro do último comitê, o senador Jeanne Shaheen (DN.

No poder executivo, Linda McMahon, proposta como secretária de educação, tem 76 anos; Robert F. Kennedy Jr., indicado para administrar serviços de saúde e humanos, tem 71 anos; E o secretário do Interior Doug Burgum tem 68 anos.

Este é parcialmente um problema estrutural. O Senado depende em grande parte da antiguidade para as atribuições de liderança e comitê, um viés incorporado aos principais legisladores. Mas também estão sendo tomadas opções: quando os democratas da Câmara dos Representantes selecionaram o membro do ranking do Comitê de Supervisão, Ocasio-Cortez perdeu para o representante Gerry Connolly (D-Va.), Ele em breve terá 75 anos.

A política ideal alcançaria um equilíbrio entre a experiência obtida com muito esforço e o vigor dos jovens. A falta de comprometimento dos jovens no processo político é um assunto sério. Não podemos simplesmente colocar os olhos em branco: não é de surpreender que alguns eleitores mais jovens sintam pouca afinidade com um sistema no qual o terceiro homem na ordem presidencial da sucessão é Grassley, que nasceu no mesmo ano em que o presidente Franklin d.

Alguns favorecem o termo limites para os membros da Câmara e, especialmente, do Senado. Isso certamente aumentaria o faturamento; Nove dos 100 senadores serviram mais de 25 anos.

Talvez, no entanto, isso resolva o problema desde o fim errado. Enquanto alguns legisladores e, pode -se argumentar, os presidentes excedem suas boas -vindas, o verdadeiro problema é a escassez de líderes mais jovens. Oitenta e ovos senadores têm mais de 50 anos, enquanto menos de 10 % da câmera tem menos de 40 anos.

Os ramos legislativos e executivos eficazes e legítimos devem refletir um senso da nação que eles servem, sem a necessidade de replicá -lo exatamente. Participação entre os eleitores de 18 a 24 anos Ele se levantou abruptamente Nas eleições presidenciais de 2020, mas voltar em 2024; Continua sendo o mais baixo das coortes etárias e bem abaixo da média nacional.

Muito foi feito pelo papel de Barron Trump, filho do presidente de 18 anos, para ajudar seu pai a alcançar os eleitores mais jovens. Diz -se que recomenda a aparição de Trump em A experiência de Joe Roganisso tem um seguidores fortes entre jovens. Você não precisa usar um chapéu de mágica para ver o valor de pensar de maneira diferente na comunicação com potenciais eleitores.

Se as pessoas mais jovens não são visíveis na política, os eleitores mais jovens têm menos probabilidade de se envolver, e o oposto é verdadeiro. É necessário que os limites do termo ou persuasão informal dentro das partes sejam necessários para aliviar os políticos na aposentadoria quando chegar a hora é uma questão de gosto, mas pode fazer parte de uma mudança mais ampla. Uma coorte maior de legisladores e funcionários mais jovens capazes exercerá sua própria pressão por baixo.

A política não deve ser sentida como “corrida de Logan”, com homens e mulheres enviados para carrossel quando atingem uma certa idade, mas a senescência não pode ser a característica dominante. Se Vance se mudar para o Salão Oval após o mandato de Trump, ele seria o terceiro presidente mais jovem da história. As coisas podem mudar rapidamente, mas a próxima escolha está longe.

Eliot Wilson é um escritor independente sobre políticas e questões internacionais e co -fundador do Pivot Point Group. Ele era um funcionário superior do Reino Unido Commons de 2005 a 2016, incluindo o servidor do Secretário do Comitê de Defesa e Secretário da Delegação do Reino Unido para a Assembléia Parlamentar da OTAN.

Fonte