IG: Trump desencadeia uma ‘uma ameaça potencialmente existencial’ para a supervisão do governo

Um dos 17 perseguidores do governo derrubado pelo presidente Trump disse que a medida era uma “ameaça potencialmente existencial” para uma ferramenta crucial para a supervisão do governo.

“Eu vejo isso como uma ameaça potencialmente existencial, com relação ao principal mecanismo de supervisão que temos em nosso sistema do governo federal”, disse Mark Greenblatt, o antigo cão da guarda do Departamento do Interior, na terça -feira à colina.

Por fim, disse Greenblatt, o que é reduzido pelo impacto final das demissões dos vigilantes é “a quem o presidente Trump nomeia nessas posições gerais do inspetor”.

“Tudo é reduzido à sua independência: eles serão independentes da mente e do espírito”, acrescentou.

Ele também alertou que a medida de Trump poderia estabelecer um precedente que cria um título de AT, com futuros presidentes democratas que têm a capacidade de fazer movimentos semelhantes.

“Corremos o risco de ter um círculo vicioso de politização das posições gerais do inspetor, o que, para mim, finalmente … irá ao valor que toda a construção nos fornece agora”, disse ele.

Trump nomeou Greenblatt para o papel de Trump durante seu governo anterior e foi confirmado em um voto bipartidário. Durante seu mandato, o escritório do Inspetor -Geral produziu relatórios que implicavam e liberaram funcionários de Trump em vários pontos.

Em particular, em 2021, o escritório descobriu que os manifestantes não estavam claros em Lafayette Park porque Trump queria uma fotografia. No entanto, ele também afundou as autoridades de Trump sobre ética em outros relatórios.

“Eu teria certeza de que, se houvesse uma revisão individual do meu trabalho como inspetor -geral no Departamento do Interior, seria considerado justo, objetivo e independente o tempo todo”, disse ele, e disse que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, em um momento, Trump agradeceu a ele “Concluir e me exonerar totalmente no Clear of Lafayette Park!”

O secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, defendeu os tiros durante uma sessão informativa na terça -feira, dizendo que Trump “estava dentro de sua autoridade executiva” para eliminar cães de guarda.

“Ele é o executivo do ramo executivo e, portanto, tem o poder de demitir qualquer pessoa dentro do ramo executivo que ele deseja”, disse Leavitt.

Fonte