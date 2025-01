Ignorando acordo de cessar-fogo, Israel continua atacando Gaza

Gaza, AO VIVO – Os ataques aéreos israelitas mataram 101 palestinianos desde o anúncio de um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, segundo dados oficiais divulgados sexta-feira.

Leia também: Libertação de reféns detidos pelo Hamas em Gaza começa domingo

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, revelou que entre as vítimas do último ataque israelense estavam 31 mulheres e 27 crianças.

 Militares VIVA: Soldados israelenses carregam cães durante ataques na Faixa de Gaza

Leia também: Judeus ultraortodoxos em Israel entram em conflito com a polícia e recusam o serviço militar

Basal confirmou que 82 do número total de mortes ocorreram no norte de Gaza, enquanto 16 ocorreram no sul, incluindo 14 em Khan Younis e duas em Rafah. Cinco outras pessoas foram mortas no centro de Gaza.

A violência israelita também deixou 264 feridos, e estima-se que o número aumente à medida que os ataques continuam.

Leia também: Houthis ameaçam atacar Israel se violarem o cessar-fogo com o Hamas

O primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, anunciou na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, um acordo de cessar-fogo que poderia encerrar o ataque mortal de Israel à Faixa de Gaza, que durou 15 meses.

 A alegria dos habitantes de Gaza quando foi anunciado um cessar-fogo israelita

Al Thani disse que o acordo será executado em três etapas, começando no domingo, 19 de janeiro de 2025.

O acordo inclui a troca de reféns e a manutenção da calma com o objectivo de alcançar um cessar-fogo permanente, bem como a retirada das tropas israelitas de Gaza. (Formiga)