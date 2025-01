IHSG fechou no nível 7.080, vários novos estoques de entrada diretamente ARA

Jacarta, VIVA – O Índice Composto de Preços de Ações (JCI) enfraqueceu ligeiramente em 0,04 por cento ou 2,93 pontos no fechamento do pregão de quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. A correção fez com que o JCI ficasse preso no nível de 7.080.

O movimento JCI foi observado na faixa de 7.046-7.129. Com um valor de transação registrado de IDR 8,26 trilhões.

A queda do JCI foi causada pela contração de quase todos os setores do mercado de ações. Entretanto, o fortalecimento afectou as acções dos sectores energético, financeiro, de consumo não primário e da saúde.

O sector dos materiais básicos caiu 3,42 por cento, seguido pelo sector industrial que enfraqueceu 1,18 por cento. Além disso, o sector tecnológico caiu 0,58 por cento, o sector imobiliário caiu 0,29 por cento e o sector das infra-estruturas caiu 0,18 por cento.

Embora a JCI tenda a ser dominada por quedas, vários emitentes de ações conseguiram registar ganhos impressionantes. Na verdade, várias ações conseguiram disparar para a rejeição automática máxima (ARA), incluindo três emitentes que realizaram hoje a sua cotação inicial (IPO).

PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII)

As ações da YOII mantiveram sua negociação inicial e subiram 35%, para 135.

PT Kentanix Supra International Tbk (KSIX)

Outra recém-chegada, as ações da KSIX subiram 25%, fechando no nível 565.

PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU)

As ações da RAU também viraram novas ações na Bolsa e diretamente da ARA. As ações da RATU subiram 24,78 por cento e fecharam na área de 1.435.

PT Allo Bank Indonésia Tbk (BBHI)

O fortalecimento da ARA também afetou as ações da BBHI, que subiram 24,32 por cento, para 690.

PT Estável Seguro TBk (SEGURO)

O salto de preço também afetou as ações da SAFE em 24,75%, para o nível 252.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)

As ações do emissor Prajogo Pangestu também registraram ganhos impressionantes, atingindo novos máximos. As ações do magnata dispararam 12,20 por cento, para 13.800

PT Petrosea Tbk (PTRO)

Outro transmissor da Prajogo também brilhou no final do pregão desta tarde. As ações da PTRO subiram 7,38 por cento e fecharam em 2.910.

