IHSG Sessão I Flat, Antm compartilha Ammn Sturdy, então os principais vencedores do LQ45

Yakarta, vivo – O índice de preços de ações compostas (CSPI) não sofreu muitas mudanças na posição. A JCI fechou 6.792,35 ou menos 2,51 pontos ou 0,03 % no final da primeira sessão de negociação na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Os dados de Sekuritas Phintaraco mostram que o movimento do índice é monitorado na faixa de 6.755-6.837 áreas. O valor da transação registrou um valor nominal de Rp 6,61 bilhões.

“Tecnicamente, há treinamento inclinação positiva No MACD enquanto o indicador estocástico de RSI está ligado cessou Área “, disse Sekuritas Phintraco em sua pesquisa citada na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Vários setores de ações conseguiram fortalecer, embora o JCI fosse menos apaixonado. O setor tecnológico desencadeou 5,67 %, o setor de materiais básicos fortaleceu 1,12 % e o setor de infraestrutura aumentou 0,06 %.

O aumento foi compensado pela diminuição de vários outros setores de ações, como o setor consumidor não primário enfraqueceu 1,68 %. Seguido de uma diminuição no setor de energia em 0,78 % e o setor imobiliário foi reduzido para 0,74 %.

“Espera-se que o IHSG se mova na faixa de 6.775-6.800 na segunda sessão do comércio de hoje”, continuou Sekuritas.

O relatório também mostrou que os emissores de ações que registraram a maior frequência de transação foram as ações de BRMs, Goto e Dewa. Enquanto isso, os emissores com valores de transação fantásticos registraram as ações BRMS, BBRI e BBCA.

Algumas ações chegaram a conseguir um salto significativo de preços como vencedor superior no quadro principal, que inclui:

PT Aneka Timang TBK (ANTM)

Um funcionário mostra o ouro Antam vendido em Pt Anek

As ações da ANTM aumentaram 3,49 % ou 55 pontos para 1,630

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

As ações da MDKA seguiram um aumento de 2,57 % ou 45 pontos para tocar no nível de 1.795.

PT Amman Mineral International TBK (AMMN)

A tendência positiva também foi observada pelas ações da AMMN que aumentaram 2,49 % ou 175 pontos para 7.200.