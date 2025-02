IHSG Sessão I Salta 0,96 % Apoiado por um aumento nas ações KLBF, mdka a goto

Yakarta, vivo – O índice de preços de ações compostas (CSPI) disparou 0,96 % ou 68,15 pontos no final da primeira sessão de negociação na terça -feira, 4 de fevereiro de 2025. O aumento fez com que o JCI voasse para 7.098,21.

Leia também: As ações asiáticas de Pankasa após Trump adiar as taxas de importação no Canadá e no México

Com base nos dados de Sekuritas Phintrac, o movimento do índice durante a abertura da Bolsa de Valores foi monitorado na faixa de áreas 7.015-7.261. O valor da transação foi registrado em Rp 4,66 bilhões.

“Estimamos que o CSPI tem a oportunidade de continuar se fortalecendo no nível de 7.100-7.125 na segunda sessão do comércio atual”, foi citado a análise de Sekuritas Phintrac de sua pesquisa.

Leia também: Open Green, IHSG tem o potencial de se recuperar, apesar de a troca da Ásia e do Pacífico ser letárgica após a política tarifária de Donald Trump

O fortalecimento de quase todos os setores existentes incentiva o índice a avançar mais alto. O setor material básico liderou um aumento de 2,24 %.

 A ilustração está investindo

Leia também: Espera -se que o IHSG se recupere, procure 5 recomendações para possíveis ações dos analistas

Seguido pelo setor de energia que subiu 1,35 % e o setor de saúde liderou 1,33 %. Somente o setor financeiro na zona vermelha afetou uma fina correção de 0,10 %.

Embora o setor financeiro tenha diminuído, três grandes emissores bancários registraram com sucesso o maior valor de transação, a saber, as ações de BBRI, BBCA e BMRI. Enquanto isso, muitos emissores são o objetivo dos investidores, incluindo as ações da GoTo, INET e MLPI.

Um salto significativo no mesmo número de suporte JCI brilhante no final da primeira sessão. Os estoques que foram capazes de esclarecer progressos positivos incluem:

Pt kalbe fazenda tbk (klbf)

As ações da KLBF dispararam 60 pontos ou 5,00 % para penetrar na área de 1.260.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

As ações da MDKA também registraram um aumento de 3,79 % ou 55 pontos, para 1,505.

Pt geto gojak tokpedia tbk (goto)

O fortalecimento também atingiu as ações do GoTo que aumentaram 3,70 ou 5 pontos para o nível 84.