IIMS 2025: BMW Motorrad apresenta R12 s e duas outras motocicletas

Yakarta, vivo – O fabricante premium de motocicletas BMW Motorrad levou novamente a emoção para o Salão Automóvel da Indonésia (IIMS 2025), realizado em Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta.

Leia também: Os pneus locais para carros elétricos estão presentes no IIMS 2025, qual é a diferença?

Este ano, a BMW Motorrad anunciou três novos modelos em diferentes segmentos: o R1300 Gs, os R12 se o S1000RR.

“Estamos orgulhosos de apresentar três de nossos mais recentes modelos no IIMS 2025: a aventura de alto desempenho R3100 GS, os R12 s de estilo clássico e o dinâmico S1000RR”, disse Josep Amarinto Setiawan, chefe de produtos e vendas da BMW Motorrad Indonesia em Yakarta .

Leia também: Quantos compraram o D9, um MPV elétrico mais sofisticado que Alphard?

Especificações dos mais recentes modelos BMW Motorrad

Cada uma dessas novas motocicletas está equipada com tecnologia avançada que permite que os ciclistas mudem de marcha sem usar a embreagem, melhorando a conveniência e o desempenho.

Leia também: Honda revelou aos seus primeiros usuários em potencial de carros elétricos na Indonésia



R1300 GS Aventura

O R1300 GS Adventure possui um motor boxeador de 1.300cc, capaz de produzir 145 hp a 7.750 rpm e 149 nm a partir de torque a 6.500 rpm, o que o torna um animal em qualquer terreno.

R12 s

O R12 S, localizado no segmento Sport Classic, é baseado na plataforma BMW R12 Ninenet. Os aspectos mais proeminentes desse modelo incluem uma carenagem de cabine montada no guidão com um pára -brisa tingido, um assento com costuras contrastantes e um impressionante acabamento de tinta ngeal de lava de metal.

Em termos de desempenho, o R12 s compartilha seu mecanismo com o Ninenet padrão R12.

Impulsionado por um motor boxer BMW de 1,170cc, oferece 109 hp a 7.000 rpm e 115 nm de torque, o que a torna uma combinação perfeita de herança e engenharia modernas.

S1000RR

Finalmente, o S1000RR está equipado com um motor de 1.000cc em linha com a tecnologia SHIFTCAM da DOHC e BMW.

Este motor refrigerado líquido gera um incrível 210 hp a 13.500 rpm e 113 nm de torque a 11.000 rpm, o que oferece um desempenho mais alto em comparação com seu antecessor, o 2023 S1000RR.

O chassi S1000RR é uma estrutura de ponte feita de alumínio fundido, combinado com uma suspensão dianteira de cabeça para baixo de 45 mm e uma suspensão traseira de monoshock.

Seu sistema de freios possui freios a disco duplos na frente e um único freio de disco na traseira para obter uma potência de detenção ideal.

O novo alinhamento da BMW Motorrad está disponível para os seguintes preços:

R1300 GS Aventura: IDR 1.435.000.000

R12 S: IDR 990.000.000

S1000RR: IDR 1.236.900.000