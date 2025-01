Iluminação hindu para a vida | Nirmala Lakshman em uma viagem de descoberta enquanto trabalhava em The Tamils: A Portrait of a Community

Quando me pediram para trabalhar no meu último livro, Os Tamils: um retrato de uma comunidadeFiquei impressionado com a ideia de me aprofundar em um tema tão amplo e complexo. No entanto, meu editor David Davidar, da Aleph Book Company, sugeriu que eu usasse a cronologia como estrutura e isso facilitou minha jornada. Pediram-me para tornar este tópico meu e tive muita liberdade para explorar a cultura, a história e a literatura Tamil.

As conversas que tive com inúmeras pessoas enquanto trabalhava no livro foram fundamentais para me ajudar a navegar neste vasto tópico. Pessoas como o ilustre epígrafe e arqueólogo V. Vedachalam e muitos outros que conheci tiveram muitos insights fascinantes sobre a história do Tamil através de seu trabalho árduo, e aprendi muito. Ao pesquisar o assunto, obtive insights profundos de pessoas comuns e de relacionamentos simples que encontrei na área. Por exemplo, no livro falo sobre um casal muçulmano que conheci adorando Vandimaricha swamy, que abriu meus olhos para a amizade religiosa.

Sei que por baixo da superfície existem dificuldades e complexidades, mas ao longo do caminho aprendi que existem muitas facetas do povo Tamil que considero fascinantes e absorventes para aprofundar.

Em 2025, espero voltar a ler e escrever mais. Infelizmente, estamos envolvidos em tantas outras coisas que quero dedicar mais tempo conscientemente a isso. Ler em particular me traz muita alegria e poder mergulhar totalmente em um livro, seja ele de ficção ou não, é algo que aprecio. A poesia tem sido crucial e o centro da minha alma desde que eu tinha provavelmente nove anos. Sou alguém que adora poesia ao longo dos tempos e espero ler mais sobre isso também.

O que você está lendo atualmente? O livro comovente, mas comovente Noite sem irmãos do autor do Sri Lanka VV Ganeshanathan, e estou ansioso para ler o último trabalho de Peter Frankopan. Há tantos livros antigos em minhas estantes que eu gostaria de voltar e ler novamente, inclusive O leopardo por Giuseppe Tomasi de Lampedusa.

Um livro que você recomenda que todos leiam: O pacto da água Por Abraham Verghese. Este é um romance trágico, comovente e ricamente texturizado que me emocionou quando o li.

(Conforme dito a S Poorvaja)