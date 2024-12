Imagem dos Playoffs da NFL de 2024: o técnico do Rams dá uma grande dica sobre se ele descansará como titular na Semana 18 contra o Seahawks

O Los Angeles Rams já conquistou a NFC West, mas o técnico Sean McVay ainda terá uma grande decisão a tomar esta semana.

O técnico do Rams tem a opção de descansar seus titulares no domingo contra o Seattle Seahawks, mas se o fizer, há uma boa chance de seu time perder, o que poderia levá-los ao quarto lugar na NFC (uma derrota do Rams combinada com um A vitória dos Buccaneers sobre os Saints seria suficiente.)

O problema com a quarta cabeça-de-chave é que pousar ali significaria que os Rams teriam que abrir a pós-temporada com o perdedor do jogo Vikings-Lions.

Por outro lado, uma vitória sobre os Seahawks garantiria o terceiro lugar na NFC e uma vitória obviamente teria uma chance muito maior de ocorrer se McVay jogasse com seus titulares. Como terceira cabeça-de-chave, os Rams abririam a pós-temporada contra os Commanders ou os Packers.

Embora enfrentar os Leões ou os Vikings seja o empate mais difícil, é um empate que McVay parece disposto a aceitar. Durante este episódio da semana No “Coach McVay Show”, o técnico do Rams deu a entender fortemente que provavelmente daria descanso a vários jogadores importantes esta semana.

“Essas são sempre as grandes perguntas que você faz”, disse McVay sobre os jogadores em descanso. via Ramswire do USA Today. “Mas em relação ao que está em risco, o que é recompensado em termos de qualquer um deles, e talvez ser capaz de trazer alguns caras que estão (você sabe, o preço que uma temporada cobra) de volta, revigorados e “geralmente erramos lateralmente”. de nos inclinarmos um pouco mais nessa direção e imagino que, à medida que continuamos a finalizar nossos planos, essa é provavelmente a direção que seguiremos.”

Isso é o mais próximo que um treinador chegará de dizer “estamos colocando nossos titulares no banco” sem realmente dizer “estamos colocando nossos titulares no banco”. Com base nos comentários de McVay, jogadores como Matthew Stafford e Cooper Kupp quase certamente não jogarão no domingo.

Embora descansar seus titulares signifique um jogo provável contra os Vikings ou Leões, McVay provavelmente não está muito preocupado com isso. Quando os Rams estão saudáveis, eles podem vencer qualquer um e mostraram isso durante a temporada regular. Os Rams não apenas venceram os Vikings por 30-20, na Semana 8, mas também enfrentaram os Leões durante uma derrota na prorrogação na Semana 1. Sem mencionar que os Rams jogariam em casa, por What o perdedor do jogo de domingo à noite entre Detroit e Minnesota terá que jogar em todo o país depois de disputar um jogo brutal para encerrar a temporada regular.