Imagem Este trailer estabelece a data de lançamento do filme Rom-com-com Com Simone Ashley

A Amazon MGM Studios compartilhou o oficial Imagine isso Trailer de seu próximo filme de comédia romântica, estrelado por Simone Ashley por Bridgerton e Hero Fiennes Tiffin. Isso marca o primeiro projeto de filmes de Ashley como o principal, já que ele recebeu reconhecimento por seu papel como ruptura na temporada de Bridgerton.

“No filme, o fotógrafo que luta com Pia recebe uma previsão: o amor verdadeiro e o sucesso profissional a aguardam nas próximas cinco datas que continuam. Com o casamento de sua irmã que está vindo e a família tocando o emparelhamento, seu ex -reaparece, jogando seu amor e vida profissional no caos ”, lê a sinopse oficial.

Imagem que isso está programado para começar a ser transmitido em 6 de março de 2025, exclusivamente no Prime Video. Eles se juntam a Ashley e Fiennes Tiffin são Sindhu Vee (Matilda: The Musical), Luke Fetherston (ainda acima), Phil Dunster (Ted Lasso), Nikesh Patel (Starstruck), Adil Ray (Citizen Khan), Kulvier Ghir (Grande ME) ,,, Design Chaudhry (o Sandman) e muito mais.

O filme é dirigido por Prarthana Mohan de um roteiro escrito por Nikita Lalwani, baseado no recente filme australiano Five Dates Blind. Além de liderar o elenco, Ashley também trabalha como produtor executivo de Josh Horsfield e Kari Hatfield. O filme é produzido por Ben Pugh e Erica Steinberg.

Além da imagem, Ashley será visto no drama esportivo altamente esperado F1, que será dirigido por Brad Pitt e Damson Idris. Ele também está programado para repetir seu papel como Kate na quarta temporada de Bridgerton seguinte. Enquanto isso, Fiennes Tiffin liderará seu primeiro grande drama de televisão Young Sherlock, que vem de Guy Ritchie.