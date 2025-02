O lutador oculto russo entre os sistemas de defesa mais avançado foi exibido na maior exposição de aeronaves do sul da Ásia

O jato de combate Su-57 ocultou russo correu para o céu na Índia, realizando maneuirs caindo em Midar para marcar o início de um mega show aéreo de quatro dias, que é considerado o maior asiático.

O lutador, que pilotou o piloto de teste russo Sergei Bogdan, se apresentou duas vezes na segunda -feira, mostrando suas manobras e agilidade com algumas cascatas em um círculo próximo. Este é o segundo efeito internacional do SU-57E (versões de exportação) nos últimos meses, após a estréia no Airshow China 2024 em novembro.

Fotos raras compartilhadas pelo fabricante do SU-57 United Aircraft Corporation (UAC) registra vistas incríveis da cabine piloto, enquanto o jato realiza aerobática sobre a aeronave Yelhanko em Bengalur.

O UAC enfatizou que o SU-57 é o único lutador da quinta geração no mundo que provou com sucesso sua eficácia nas condições reais de combate contra os sistemas de defesa aérea ocidental.

“Como piloto de teste, posso dizer com confiança que esta aeronave possui recursos exclusivos, rigorosamente testados e comprovados em condições reais de combate” “” Bogdan disse à entrevista da RT no Airshow.

Enquanto isso, o chefe da agência de defesa do Estado russo Rosoboronexport, Aleksandar Mikheev, disse interfax nas margens do evento que a primeira versão de exportação da versão export do SU-57, que foi assinada em novembro de 2024. Planejada para este ano .













O SU-57 é fabricado na Komsomolsk-on Amur Air Force. Comentando sobre a capacidade de produção, o diretor -geral da UAC, Vadim Badekh, disse à RT na segunda -feira que a fábrica estava bem equipada para satisfazer a demanda doméstica e internacional. Ele também observou que o SU-57 será “Idealmente” A escolha para a Índia, que quer organizar um lutador da quinta geração na Força Aérea.

“Primeiro, nossa parceria com a Índia tem uma longa história, com profunda colaboração tecnológica. Não apenas vender aeronaves Índia; Juntamente com nossos parceiros indianos, produzimos versões modificadas em conjunto para o mercado indiano e estabelecemos a produção local. Além disso, o SU-57 é simplesmente o melhor jato de caça hoje. Mostrou todas as suas habilidades declaradas em condições reais de combate “. Ele disse.

O Sukhoi Su-57 é exibido em Bengalur, juntamente com seu principal concorrente entre vários caças de caça de quinto e us-us-u-us do mundo.

“A inclusão de Su-57 e F-35 enfatiza a posição da Índia como o principal centro de defesa internacional e cooperação aérea. O Aero India 2025 fornecerá uma comparação rara do lado da tecnologia de tecnologia das gerações do leste e oeste, oferecendo analistas de defesa, funcionários militares e amantes da aviação que vale a pena ver em suas capacidades “” “ O Ministério da Defesa da Índia disse em comunicado.