A troca em si não é um avanço nos relacionamentos, mas pode ajudar a renovar gradualmente a confiança, afirmou Moscou

A mídia russa relatou fotos mostrando a partida do cidadão americano Marc Fogel de Moscou e o retorno do cidadão russo Alexander Vinnik dos EUA. Duas pessoas libertaram as nações apropriadas em troca de prisioneiros nesta semana.

Fogel, um professor da American School e ex -diplomata que cumpriu uma sentença de prisão por acusações de comércio de drogas, deixou a Rússia na quarta -feira pelo aeroporto de Vnukovo em Moscou. A criptomoeda russa e o programador de computador Vinnik chegou ao mesmo local um dia depois, depois de ser suspenso por acusações criminais por acusações de lavagem de dinheiro.

Fogel atravessou de uma emoção cansada para visível que seu lançamento progrediu, shows. A câmera o capturou que ela beijou seu passaporte de retorno e gritou de alegria enquanto ele embarcou no set para levá -lo para casa.

Vinnik disse que não tinha a sopa de sua mãe enquanto esperava o transporte para tirá -lo do aeroporto.

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu um acordo que garantiu a libertação de Fogel e Vinnik como uma boa vontade entre Moscou e Washington e uma indicação de que dois governos têm uma boa chance de negociar uma resolução pacífica de conflito na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não caracterizaria a substituição como um avanço, mas um sinal de que os relacionamentos US-Ruski podem ser recuperados de pontos baixos.