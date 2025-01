IMD emite ‘alerta laranja’ em Delhi-NCR, provável neblina densa

De acordo com o Departamento Meteorológico da Índia (IMD), são muito prováveis ​​condições de nevoeiro denso na região de Delhi/NCR e um alerta laranja foi emitido a este respeito.

Estações de monitoramento da qualidade do ar em Delhi relataram níveis de poluição em Nova Delhi. Segundo dados do CPCB, o ICA da capital nacional registou 285.

De acordo com dados recentes, o índice de qualidade do ar (AQI) em Jahangirpuri registrou um máximo de 346, enquanto Nehru Nagar registrou alarmantes 345. Patparganj relatou um AQI de 344, seguido de perto pelo Campus Norte da Universidade de Delhi, com 314. Da mesma forma, Narela e Mandir Marg registrou níveis de AQI de 313 e 308, respectivamente.

Mundka mostrou um AQI de 297, com Jawaharlal Nehru Stadium em 293. Lodhi Road relatou níveis moderados, com leituras de 233 (IMD) e 181 (IITM). NSIT Dwarka registrou um AQI relativamente mais baixo de 125. Uma classificação de AQI é categorizada da seguinte forma: 0-50 (bom), 51-100 (satisfatório), 101-200 (moderado), 201-300 (ruim), 301-400 ( muito pobre) e 401-500 (grave).

Vários trens atrasaram hoje devido ao nevoeiro, enquanto alguns trens também foram cancelados. O Expresso Purushottam sofreu o maior atraso de 311 minutos, seguido pelo Expresso Poorva, que sofreu um atraso de 198 minutos. O Shramjeevi Express e o JBP NZM SF Express relataram atrasos de 197 minutos e 187 minutos, respectivamente. Outros trens afetados incluíram o Expresso Rajendra Nagar Patna Tejas (124 minutos), o Expresso YPR Dee Duronto (154 minutos) e o Expresso Suhaildev (105 minutos). O NDLS Humsafar e o Kaifiyat Express sofreram atrasos de 107 minutos e 68 minutos, respectivamente.

Além disso, o Gondwana Express e o YPR Sampark Kranti Express relataram atrasos de 92 minutos e 91 minutos, enquanto o MP Sampark Kranti Express enfrentou um atraso de 65 minutos. Em Uttar Pradesh, o Taj Mahal está coberto por uma fina camada de neblina devido ao frio. A onda toma conta da cidade. No domingo, a Comissão para a Gestão da Qualidade do Ar (CAQM) revogou as medidas da Fase III do Plano de Acção de Resposta Gradual (GRAP) revisto, após uma melhoria na situação de Deli. qualidade do ar.

Isso aconteceu depois que Delhi-NCR recebeu chuva na noite de sábado.

No entanto, as ações da Fase I e da Fase II continuam em vigor e as autoridades enfatizam a vigilância para evitar uma maior deterioração.

A decisão foi tomada depois que o Subcomitê GRAP revisou os níveis atuais do índice de qualidade do ar (AQI) e as previsões do Departamento Meteorológico da Índia (IMD) e do Instituto Indiano de Meteorologia Tropical (IITM).