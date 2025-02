Imigração de estrangeiros chineses Yogyakarta devido a uma ordem pública perturbadora em Gunungkidul

Yakarta, Viva – O Escritório de Imigração de Yogyakarta deportou um cidadão estrangeiro chinês (WNA) com as iniciais do MX. MX foi deportado porque perturbou a ordem pública em uma vila na área turística de Watu Paris, Regency of Gunungkidul, região especial de Yogyakarta (DIY).

Leia também: A China rejeitou fortemente a transferência forçada planejada de palestinos de Gaza pelos Estados Unidos

O chefe do Escritório de Imigração de Yogyakarta, Tedy Riyadi, disse que, em 23 de janeiro de 2025, o MX chegou à Indonésia que envolve uma permissão de visto de visita. Depois de vir para a Indonésia, o MX visitou o Gunungkidul Regency, DIY.

MX, Tedy continuou, permanecendo em uma vila em Watu Paris, Regency of Gunungkidul. Enquanto fica nesta vila, o MX perturba a ordem pública.

Leia também: China emite 15 % das tarifas para neutralizar os movimentos comerciais de Donald Trump

“Sabe -se que MX interfere na ordem pública pela cidade de Watu Paris. Ele removeu as roupas, danificou a mesa e a janela”, disse Tedy na sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

 Yogyakarta Deportation Imigração Escritório da Floresta Chinesa (Escritório de Imigração de Yogyakarta Doc) Foto: Viva.co.id/cahyyo edi (yogyakarta)

Leia também: Os Estados Unidos atrasam o transporte da China e Hong Kong

As ações do MX que interferem na ordem pública foram então tratadas pela delegacia de Purwosari, Gunungkidul. Depois de garantir o MX, em 30 de janeiro de 2025, depois foi levado ao Escritório de Imigração de Yogyakarta.

“Antes da ação administrativa da imigração na forma de deportação, fazemos um aprofundamento abrangente do relatório que recebemos”, disse Tedy.

Tedy revelou que a equipe de inteligência e a aplicação do Escritório de Imigração de Yogyakarta realizaram um exame MX. Os resultados do exame, contínuo Tedy, foram decididos que o MX estava sujeito à ação administrativa da imigração na forma de deportação.

“As ações administrativas da imigração estão sujeitas a deportação e incluídas na lista de elementos dissuasores. Isso concorda com o artigo 75 da Lei Número 6 de 2011 em relação à imigração. Temos evidências suficientes para decidir que a pessoa interessada nos atos cometidos que viola o público Ordem, “ele”, ele “” explicou.

Tedy explicou que o processo de deportação para MX estava em execução sem problemas. MX estava voando do aeroporto de Soekarno-Hatta na quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 para Xiamen. Além disso, usando o voo doméstico de MX para Wuhan.