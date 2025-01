Imparável: Como Jharrel Jerome filmou as cenas de uma perna só?

curioso sobre como Jharrel Jerome deu vida à inspiradora história de Anthony Robles em imparável? o filme cenas de uma pernaque retratam a incrível jornada de Robles como campeão de luta livre, cativaram o público com sua autenticidade, alcançada através de uma combinação de efeitos visuais avançados e do envolvimento direto de Robles.

Vamos explorar como Jerome se transformou no atleta lendário, as técnicas de bastidores do One Legged Unstoppable e a colaboração que tornou essa performance tão impactante.

Como Jharrel Jerome e Anthony Robles filmaram as cenas de uma perna só de Unstoppable

Jharrel Jerome interpretou Anthony Robles, um campeão de luta livre da Divisão I da NCAA com uma perna só, em Unstoppable.

O filme utilizou efeitos visuais avançados e a participação do próprio Robles para retratar com precisão o físico único do atleta. Jerome, que tem as duas pernas na vida real, contou com CGI para muitas cenas em que sua perna direita foi removida digitalmente.

DiretorWilliam Goldenberg explicado o processo, afirmando: “Tínhamos Anthony e Jharrel fazendo todo o wrestling. E aí, na sala de edição, decidimos o que era melhor. Quando Anthony estava lutando, usamos efeitos visuais para colocar o rosto de Jharrel no corpo de Anthony. E quando Jharrel luta, usamos CGI para arrancar a perna de Jharrel.” Goldenberg enfatizou a fluidez dos efeitos e deu crédito à equipe de efeitos visuais por seu trabalho meticuloso.

Anthony Robles também atuou em sequências específicas de luta livre, com o rosto de Jerome composto em seu corpo. Goldenberg destacou a habilidade atlética única de Robles, dizendo: “Ninguém consegue se mover como ele. “Ele é um atleta incrível e há algumas coisas que ele pode fazer porque está faltando uma perna que uma pessoa com duas pernas nunca poderia fazer.” O envolvimento de Robles foi essencial para garantir a autenticidade.

Goldenberg destacou as contribuições de Robles, afirmando: “Não poderíamos ter feito isso sem (Robles). Ele foi muito importante para alcançá-lo. Quero dizer, ele é um ator creditado no filme” (via o direto). Jerome treinou ao lado de Robles para alinhar seus movimentos ao estilo do atleta, criando uma representação coesa.

A colaboração de Jerome, Robles e da equipe de efeitos visuais deu vida a Unstoppable, garantindo que a representação da história por Robles fosse autêntica e tecnicamente convincente. O filme estreou no Amazon Prime Video em 15 de janeiro de 2025.