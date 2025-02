O Taliban invadiu a cabeça da rádio afegã, que se concentrou no fortalecimento da posição e educação das mulheres, Radio Begum, prisão de duas pessoas e interrupção da transmissão. “Funcionários da Diretoria Geral do Serviço de Inteligência, enviados por representantes do Ministério da Informação e Cultura, atacaram o complexo Begum em Cabul hoje”, informou o emissor e pediu uma rápida liberação de seus funcionários.

Reprodução reservada © Copyright ANSA