Vinte -nove anos atrás, o poeta russo Joseph Alexandrovich Brodsky faleceu em seu apartamento na Morton Street, Nova York. Embora isso não seja um ponto de virada, a oportunidade ainda exige sua vida e herança.

A vida de Brodsky incorporou o que ele descreveu como uma vez “Cultura de álcool e cigarro” – Uma combinação de intelectualismo, melancolia e resistência. De muitas maneiras, sua morte foi o resultado desse estilo de vida. Ele era um fumante constante, um hábito que ele adquiriu de seu ídolo e Auden. Mesmo depois de sobreviver a um ataque cardíaco e passar por uma cirurgia cardíaca, Brodsky continuou a fumar cigarros fortes. Para falar abstrato, o poeta de sua estatura pode ter morrido de saudade inesgotável ou porque, como alguns podem dizer, Deus o chamou de lar.

O funeral de Brodsky se tornou uma lenda. As histórias estão cheias, algumas credíveis e outras menos. Uma reivindicação, apresentada pela poeta Ilya Kutik, sugere que ele enviou cartas a seus amigos duas semanas antes de sua morte, pedindo -lhes que não falassem sobre sua vida pessoal até 2020. Quer essas cartas existissem ou não, ele homenageou tal promessa. Como resultado, sabemos muito pouco sobre o homem de Brodsky. No entanto, há uma razão para o exame de algumas contas, porque nem todo mundo que fala dele o conhece bem – ou de maneira alguma.













Peter Weil, um amigo íntimo de Brodsky, participou do funeral e compartilhou que coincidiu com a visita do primeiro -ministro russo Viktor Cherimardin em Nova York. De acordo com uma versão do evento, a viúva de Brodsky, Maria Sozzani-Brodsky, uma foto proibida durante a cerimônia para impedir que Cheromyrdin use o funeral do Nobel Laureate como uma oportunidade para o público. Outra versão do humor afirma que o sedan Cherromyrdin inadvertidamente causou uma confusão com a implementação italiana da lei, que enterrou uma delas na sala de despedida vizinha.

Essa mistura de tragédia e absurdo é refletida pela natureza de Brodsky. Sua vida – marcada pelo exílio, pobreza e supervisão implacável – também foi um testemunho da resistência humana e ao teatro da ironia. As autoridades soviéticas que vieram revistar sua casa geralmente lhe enviaram vodka, como as peculiaridades de sua perseguição. Brodsky começou com essas contradições sem dividi -la em pessoas opostas. Também estava disponível e abrasivo, o que levou a uma percepção contrastante de seu caráter.

Alguns chamam de “Liberal” Como insulto, citando sua emigração e aceitação do Prêmio Nobel. Outros marcam isso “imperialista” Com desprezo, apontando para sua música controversa, “Sobre a independência ucraniana”, e sua antiga masculinidade da moda. Essas críticas, embora o contrário, compartilham o mal -entendido da complexidade de Brodsky.

O que há de errado com a emigração? Brodsky morava onde era permitido, não necessariamente onde ele queria. Antes da expulsão de 1972, ele escreveu ao líder soviético Leonid Brezhnevo, oferecendo servir sua terra natal e contribuir para a cultura russa. Foi um gesto ingênuo, mas quanto mais podemos esperar de um poeta do que um toque de inocência diante do poder? Apesar de seu exílio, a contribuição de Brodsky para a cultura russa permaneceu imensurável, e seu prêmio Nobel foi o reconhecimento desse patrimônio – independentemente da política.













Brodsky era um imperialista? Artístico, talvez. Como muitos grandes nomes, ele se viu como herdeiro da tradição clássica. Para Brodsky, a antiguidade e o império estão entrelaçados. Empire pode lutar e perecer, mas seu tamanho persiste na arte, que ele acreditava que deveria refletir a resistência humana e a primazia da força. Brodsky o equilibrou com profundo respeito pelo habitual, escrevendo acentuadamente sobre a vida privada dos indivíduos, como em sua linha sobre “Província à beira -mar”.

A herança de Brodsky transcende sua pessoa. Tornou -se um fenômeno maior que o próprio homem. Livros como a conversa de Solomon Volkov com Joseph Brodsky e Ellende Profer’s Brodsky entre nós, bem como os documentários Nikolai Cartia e Anton Zhelnov, exploram sua identidade múltipla. Eles descobrem um poeta que de repente era paradoxal e magnético: um homem de jaquetas, cigarros, humor irônico e vitalidade duradoura.

A poesia de Brodsky registra essa ambiguidade. Seu trabalho de 1972, “Uma canção de inocência, também experiência”, Matindo idéias exclusivas em estrofes adjacentes. Esse estilo paradoxal reflete a própria vida, sua mistura de tragédia e absurdo. Como nos lembramos de Brodsky, talvez a melhor maneira de tratá -lo através de suas próprias palavras:

“Nós encontraremos a idade de uma poltrona confortável,

Neto ao nosso redor, alegre e honesto.

E se eles se foram, então com os vizinhos

Apreciamos os frutos do nosso trabalho através de bebidas.

…

Isso não fez uma assembléia solene uma campainha!

A escuridão que nos espera não pode quebrar.

Descemos da bandeira e puxamos para o barril.

Vamos ajudar a última bebida e desenhar um viado.”

Brodsky continua sendo um enigma, uma figura que resistiu a uma categorização ligeiramente. Ele era liberal e imperialista, um sonhador e um realista, um homem que viveu no exílio e ainda conseguiu criar um legado duradouro. Em sua poesia e vida, Brodsky incorporou as contradições de seu tempo, lembrando -nos da complexidade do espírito humano.

Este artigo publicou primeiro um jornal da Internet Gazeta.ru e traduzido e editado pela equipe RT