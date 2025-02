Inalillahi TNI afetado, tenente -coronel Muksin e Capitão Nasado morreram

VIVA – Clique em Baixar para Salvar Innalilillah Tom Mp3 YouTube Com TNI chorou

O Exército Nacional da Indonésia acaba de perder dois de seus melhores oficiais médios. Ambos morreram de doença que sofreu.

Os dois oficiais militares mortos que morreram foram o tenente -coronel Admad Ahmad Muksin e o capitão paruliano Inf, nascer do exército.



Com base nas informações compiladas pelo Viva militar, em 11 de fevereiro de 2025, o tenente -coronel Ad Ahmad Muksin morreu ontem. O falecido foi um dos usuários intermediários da Força Aérea que serviu no comando nacional da operação aérea com a posição de chefe da seção BP Ku Koopsudnas.

No mesmo dia, Bukit Barisan Kodam perdeu o nasius parulianos do Capitão Inf.

 Vida militar: Infusão do Exército do Capitão Paruliano durante sua vida

O nasius paruliano do capitão INF é um oficial do exército que serviu em Kodim 0304/Agam. A última vez que o falecido serviu como Koramil 07/Tilatang Kamang Commander. O falecido também foi confiável como Danramil Commander 09/IV Koto.

“Que Allah Todo -Poderoso aceita sua adoração, dado o melhor lugar ao seu lado e a família que ele deixou recebe sua perseverança, Amém”.

