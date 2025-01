Inalillahi, vendedor da Siomay Racing que se tornou viral no TikTok, morre

Bekasi, AO VIVO – A triste notícia vem de Bekasi, onde um vendedor de bolinhos que se tornou viral nas redes sociais, especialmente no TikTok, teria morrido.

O vendedor, conhecido pelo apelido de “Abang Siomay Racing”, tornou-se famoso graças à sua forma única de atender os clientes e ao seu estilo distinto de servir siomay.

Seu nome verdadeiro é Nisan, um vendedor ambulante de bolinhos de massa que tem conseguido atrair a atenção do público graças às suas piadas únicas e estilo divertido de atendimento.

A morte de Nisan deixou uma profunda impressão nos residentes e internautas de Bekasi, que muitas vezes riram e se divertiram com suas ações no vídeo viral.

Embora tenha se tornado um fenômeno viral, a Nisan continua sua rotina diária de venda de bolinhos, sem mostrar sinais de excesso de popularidade.

No entanto, apesar de sua popularidade, Nisan morreu no domingo, 26 de janeiro de 2025, supostamente devido a uma doença. Várias horas antes da triste notícia chegar, vários internautas em Bekasi admitiram que ainda o viram vendendo bolinhos.

Grande parte do conteúdo “Siomay Racing” amplamente divulgado nas redes sociais é carregado através da conta do Instagram @somayracingg88, que acumulou 59,6 mil seguidores.

Muitos jovens TikTokers vêm e criam conteúdo com Nisan, que sempre aparece em seu estilo próprio. Uma das coisas que torna a “Siomay Racing” única é o seu estilo de vendas que usa a linguagem típica do Betawi, completa com divagações hilariantes que parecem raiva, mas na verdade são uma piada.

Foi tão viral que muitos internautas de fora de Bekasi vieram tentar comprar bolinhos de Nisan, enquanto capturavam momentos engraçados com “Abang Siomay Racing”.

A notícia da morte de Nisan chocou seus amigos e seguidores, um dos quais foi a conta @bukakang, que tornou Nisan viral pela primeira vez.

A conta escreveu uma mensagem triste: “Eu não esperava perder pessoas que realmente considerávamos nossos pais tão rapidamente, May. Você é uma boa pessoa, May, você me ensinou muitas coisas ao longo dos anos. Parece que você está arrasada, May, e me deixou, você estava muito saudável, não tem nada de errado com isso, mas Deus te ama mais, May.“

Adeus, Abang Siomay Racing. Obrigado por trazer alegria por meio de suas ações inesquecíveis.