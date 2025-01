Inauguração de Trump: estrelas que evitaram a primeira posse do presidente Trump retornam em massa a Washington

A cantora country Carrie Underwood (R) com o vice-presidente dos EUA JD Vance (L) e o presidente dos EUA Donald Trump (C) após apresentar ‘America the Beautiful’ durante sua cerimônia de posse na rotunda do Capitólio dos EUA em Washington, DC, EUA. 20, 2025. | Crédito da foto: Reuters

Carrie Underwood pode não ser Beyoncé ou Garth Brooks no famoso ecossistema de superestrelas. Mas a participação da cantora na tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é, no entanto, um sinal de mudança de rumo, onde artistas tradicionais, de Nelly a The Village People, são associados com mais entusiasmo ao nova administração.

Oito anos atrás, Trump teria tido dificuldade em recrutar estrelas para fazer parte da inauguração e dos vários bailes chamativos que se seguiram. Marchas de protesto simultâneas em todo o país contaram com mais artistas famosos do que a inauguração, um forte contraste com alguém como Barack Obama, cuja segunda cerimónia inaugural contou com actuações de Beyoncé, James Taylor e Kelly Clarkson e uma série de espectadores estrelados.

Sempre houve alguns apoiadores famosos de Trump, como Kid Rock, Hulk Hogan, Jon Voight, Rosanne Barr, Mike Tyson, Sylvester Stallone e Dennis Rodman, para citar alguns. Mas a vitória de Trump desta vez foi decisiva e, embora Hollywood possa sempre ter uma tendência largamente liberal, a lista de nomes que participam nos eventos do fim de semana da sua inauguração melhorou.

Siga aquiInauguração de Trump AO VIVO

Kid Rock, Billy Ray Cyrus, The Village People e Lee Greenwood se apresentaram em um comício estilo MAGA no domingo. Entre os que se apresentaram nos bailes inaugurais estavam o rapper Nelly, a banda de música country Rascal Flatts, o cantor country Jason Aldean e o cantor e compositor Gavin DeGraw.

mudança de maré

“As pessoas que se manifestam e participam diretamente ainda são um pequeno subconjunto de todo o universo daquilo que chamamos de celebridades”, disse Robert Thompson, professor de cultura pop na Universidade de Syracuse. “Mas estamos vendo muito mais celebridades se manifestando e apoiando Trump”.

Mesmo alguns que criticaram publicamente Trump no passado parecem ter mudado de rumo. Um dos exemplos de maior destaque é o rapper Snoop Dogg, que em um videoclipe de 2017 fingiu fotografar um sósia de Trump e depois, neste fim de semana, se apresentou em um evento de pré-inauguração chamado The Crypto Ball.

No entanto, ainda pode haver um toque de estigma. Thompson apontou para a declaração do The Village People, na qual eles ofereceram uma justificativa para seu envolvimento, que ele comparou a um pedido de desculpas.

Além disso, disse Thompson, “a ideia de aparecer em um grande ritual cívico nacional talvez possa transcender a identidade política”.

O envolvimento de pessoas como Underwood não vai mudar a opinião de ninguém sobre Trump, disse Thompson. No entanto, isso pode mudar sua opinião sobre o artista. Nas redes sociais, alguns declararam que estavam retirando as músicas de Underwood de suas playlists.

Embora Trump tenha enfatizado uma vez a alteridade de uma Hollywood que o evitava em grande parte, agora voltou a sua atenção para a capital do entretenimento como um projecto que deve ser salvo. Ele nomeou Stallone, Voight e Mel Gibson como seus “embaixadores” escolhidos para a missão. Thompson disse que parece uma manchete do Onion ou algo assim. Sábado à noite ao vivo . Isso, ou um logline para a última entrega do Fornecimento de Mercenários franquia.

Após a eleição, os críticos de celebridades também ficaram mais calados do que em 2017, quando marchas nacionais trouxeram nomes como Cher, Madonna, Katy Perry, Alicia Keys e Janelle Monae. A Marcha do Povo em DC no sábado não contou com nenhum participante famoso. No Globo de Ouro, no início de janeiro, o nome de Trump não foi mencionado no palco, um forte contraste com 2017, quando Meryl Streep usou seu discurso de premiação pelo conjunto da obra para condenar o presidente eleito antes do início de seu primeiro mandato.

“Eles passaram por esses processos e descobriu-se que nada disso fez qualquer diferença”, disse Thompson. “Todas essas celebridades falando contra Trump e todas as celebridades que apoiam (Joe) Biden e falando sobre o futuro da democracia não só não fizeram diferença no resultado da eleição, mas você poderia argumentar que realmente significou isso. “As coisas mudaram na outra direção.”