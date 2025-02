Incapaz de treinar Maha Kumbh para o trem, os passageiros raivosos atacam um expresso na estação de Madhubani de Bihar

Um grupo de pessoas irritadas tentou chegar ao Maha Kumbh Mela atacou o Senani Express Swatantrata na estação de trem de Madhubani de Bihar na noite de segunda -feira, lutando contra pedras e quebrando janelas, porque não podiam embarcar no trem.

Não há assentos disponíveis na maioria dos trens de Bihar a Varanasi e Prayagraj de Uttar Pradesh, com milhares de devotos desesperados para chegar ao local da confluência e dar saudação sagrada antes de Maha Kumbh terminar em 26 de fevereiro.

Quase não havia espaço para ficar na plataforma quando o Swatantrata Senani Express, de Jaynagar em Bihar a Nova Délhi, através de Prayagraj, deslizou na estação de Madhubani. As portas dos treinadores da CA do trem já estavam fechadas, enfurecendo a multidão de devotos esperando.

Portas fechadas

Havia um caos imediato, quando as pessoas se apressavam em embarcar no trem e encontrar um assento. O superintendente da estação de Rajash Kumar disse aos jornalistas que os passageiros que haviam reservado ingressos para Mladhubani tentaram abordar, mas que foram prejudicados pelos passageiros dentro daqueles que se recusaram a abrir as portas ou janelas de seus bogies. Um grupo de passageiros irritados se voltou para o vandalismo, jogando pedras no trem e quebrando as janelas dos treinadores M1, B5 e A1. Vários passageiros também ficaram feridos.

Kumar chamou a Força de Proteção Ferroviária (RPF), que se tornou ação para controlar a multidão. No entanto, muitos passageiros não conseguiram embarcar no trem. Alguns dos que não conseguiram embarcar no trem estavam na pista para registrar seus protestos, mas foram eliminados pelo RPF. O trem foi adiado uma hora devido ao caos.

O comportamento rebelde continuou mesmo após o jogo do trem Madhubani. O RPF então prendeu dois passageiros que foram supostamente responsáveis ​​por criar o alvoroço na estação.

Os videoclipes de passageiros raivosos que quebram as janelas do trem se tornaram virais nas redes sociais. Na terça -feira, havia uma grande multidão em Patna Junction esperando para embarcar no trem Prayagraj. Todos os treinadores de trem especiais de Patna-Prayagraj Kumbh foram preenchidos e até as pessoas foram encontradas perto dos banheiros.