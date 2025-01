Incêndio em Los Angeles: casas de 17 artistas no valor de centenas de bilhões desabaram

Los Angeles, AO VIVO – Os incêndios florestais que atingiram Los Angeles destruíram completamente edifícios luxuosos pertencentes a artistas de Hollywood.

Com quase 180.000 residentes evacuados e esse número ainda a crescer, esta crise afetou todos os níveis da sociedade, desde famílias comuns até alguns dos maiores nomes da indústria do entretenimento.

Esta crise começou com incêndios em Pacific Palisades na semana passada, seguidos por incêndios nos condados de Eaton, Woodley e Hurst. A área onde ocorreu o incêndio, localizada entre Santa Monica e Malibu, ao norte de Los Angeles, é conhecida por seus altíssimos valores imobiliários.

A seguir está uma lista de artistas afetados pelos incêndios florestais em Los Angeles:

1.Paris Hilton

Paris Hilton perdeu sua casa em Malibu, que valia cerca de US$ 13,54 milhões (Rs 212,2 bilhões).

A socialite expressou sua tristeza pela destruição e compartilhou uma postagem emocionada nas redes sociais para mostrar seu apoio às outras pessoas afetadas pelo incêndio.

Paris também descreveu a perda da casa como surreal, observando que a casa guarda muitas memórias insubstituíveis.

 O grande incêndio em Los Angeles

2. Milo Ventimiglia

O ator Milo Ventimiglia, conhecido por seu papel em This Is Us, perdeu sua propriedade em Los Angeles devido a um incêndio.

Embora o valor da casa não tenha sido revelado, é um retiro encantador num bairro tranquilo.

3. Bryan Greenberg e Jamie Chung

O casal de celebridades Bryan Greenberg e Jamie Chung perdeu sua casa em Los Angeles devido a incêndios florestais.

Embora o valor da propriedade permaneça desconhecido, a casa é conhecida por seu design luxuoso e vistas deslumbrantes.

Jamie compartilhou fotos comoventes das consequências do incêndio em seu Instagram e agradeceu aos bombeiros por sua bravura.

4. Mel Gibson

A casa de Mel Gibson em Malibu, que valia cerca de US$ 9,68 milhões (Rs 147,4 bilhões), foi reduzida a cinzas em um incêndio florestal.

O ator e diretor, que na época estava fora da cidade, expressou seu choque e tristeza ao saber da perda do luxuoso prédio.

A propriedade Gibson, uma villa de estilo espanhol, é um refúgio de paz há muitos anos.

5. Caixa de milhagem

Miles Teller e sua esposa, Keleigh, perderam sua casa em Pacific Palisades, avaliada em cerca de US$ 12,1 (Rs 196,7 bilhões).

A casa do casal é um edifício moderno deslumbrante e é um reflexo de suas personalidades artísticas.

Keleigh compartilhou uma foto final de sua propriedade momentos antes de ser envolvida pelas chamas e expressou seu alívio por eles terem escapado ilesos.

6. Melissa Rios

Melissa Rivers, filha da lendária comediante Joan Rivers, viu sua casa na encosta ser destruída por incêndios florestais. A propriedade, embora não seja avaliada publicamente, está avaliada em milhões de dólares devido à sua localização estratégica.

Rivers descreveu a perda como dolorosa e reconheceu seu privilégio em comparação com outros que perderam tudo.

7. Billy Cristal

Billy Crystal e sua esposa perderam a casa da família onde moraram por 45 anos, avaliada em US$ 14 milhões (Rs 227,6 bilhões), no incêndio.

O querido comediante e ator compartilhou lembranças comoventes de criar seus filhos em casa e classificou sua destruição como uma perda profunda.

8. Anna Faris

Anna Faris perdeu sua bela casa na encosta no valor de US$ 9,9 milhões (Rs 160,9 bilhões).

A atriz, conhecida por seus papéis em Scary Movie e Mom, compartilhou sua tristeza nas redes sociais. Ele descreveu a experiência como surreal.

Faris também foi forçado a fugir com apenas alguns pertences pessoais e deixou para trás bens muito valiosos.

9. Mandy Moore

De acordo com uma reportagem do IB Times na terça-feira, 14 de janeiro de 2025, a casa de Mandy Moore em Malibu, avaliada em cerca de US$ 11,5 milhões (Rs 186,9 bilhões), foi destruída em um incêndio florestal.

A cantora e atriz descreveu a perda como devastadora.

Ele observou que a casa tem um importante valor sentimental. Mandy também adotou uma abordagem prática para a recuperação, fazendo parceria com instituições de caridade locais para apoiar os residentes deslocados.

10. Heidi Montag e Spencer Pratt

As estrelas de reality shows Heidi Montag e Spencer Pratt perderam sua extensa casa em Malibu devido aos incêndios florestais de Los Angeles.

A propriedade, avaliada em cerca de US$ 8,8 milhões (Rs 143,74 bilhões), é uma parte importante de suas vidas.

11. Adam Brody e depois Leighton Meester

O casal perdeu sua casa em Pacific Palisades, avaliada em cerca de US$ 12,5 milhões (Rs 203,2 bilhões), devido aos incêndios florestais.

Conhecidos pelo seu estilo de vida privado, o casal raramente visita a sua casa, mas esta é descrita como um retiro moderno com vista para o mar.

Meester expressou profunda tristeza pela destruição, chamando-a de um evento que mudou vidas.

12.Tina Knowles

A mãe de Beyoncé e Solange perdeu sua casa em Malibu, uma propriedade estimada em US$ 10,9 milhões (Rs 177,2 bilhões).

A casa, que ela frequentemente descreve como seu santuário, está repleta de arte e recordações da carreira de sua filha.

13. Cary Elwes

Cary Elwes, mais conhecido por seu papel em A Princesa Noiva, perdeu sua propriedade em Malibu devido a incêndios florestais.

A casa, avaliada em cerca de US$ 9,6 milhões (Rs 156,81 bilhões), é descrita como um simples retiro cercado pela natureza.

Elwes descreveu a devastação e enfatizou a rapidez com que o incêndio consumiu sua propriedade. Desde então, ele mora em um alojamento temporário em Santa Mônica.

14. Diana Warren

A compositora indicada ao Oscar Diane Warren perdeu sua casa em Los Angeles em um incêndio, uma propriedade avaliada em cerca de US$ 8,8 milhões (Rs 143,74 bilhões).

Conhecida pela sua paixão pelo resgate de animais, Diane ficou arrasada com o perigo potencial para a vida selvagem nas áreas afetadas. Diane atualmente mora com seus amigos próximos em Los Angeles.

15. Anthony Hopkins

Anthony perdeu sua herança em Malibu, que valia cerca de US$ 9,68 milhões (Rs 147,4 bilhões), no incêndio.

A propriedade, uma bela villa com vista para o Oceano Pacífico, é um dos retiros preferidos do ator.

16. Eugênio Levy

A casa de Eugene em Los Angeles, uma propriedade de luxo avaliada em cerca de US$ 8,2 milhões (Rs 133,3 bilhões), foi destruída em um incêndio florestal.

O ator de Schitt’s Creek expressou sua tristeza pela perda, enfatizando a importância da família em tempos difíceis.

17. Lago Ricki

Ricki, apresentadora de talk show e atriz, perdeu sua casa de praia em Malibu, que valia cerca de US$ 8 milhões (Rs 130,68 bilhões).

A propriedade, que ele descreve como a “casa dos seus sonhos”, foi um lugar de conforto e inspiração durante muitos anos.