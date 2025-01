Incêndio florestal em Pacific Palisades e outros dois queimando em Los Angeles

O incêndio florestal de Pacific Palisades e outros dois incêndios em Los Angeles, impulsionados por ventos fortes, se expandiram, forçando a evacuação dos moradores, destruindo casas e outros edifícios e obstruindo rodovias na região.

O incêndio em Palisades, que começou como um incêndio florestal na terça-feira, se expandiu e cresceu para quase 3.000 acres sem contenção. de acordo com para CalFire.

Tudo começou por volta das 10h30, horário local, na terça-feira, e se expandiu para um mínimo de 2.900 acres, forçando ordens de evacuação.

“O comportamento extremo do fogo, incluindo detecção de curto e longo alcance, continua a desafiar os esforços de supressão do Palisades Fire”, CalFire ditado. “Espera-se que rajadas de vento de até 60 MPH continuem até quinta-feira, o que pode ajudar no aumento da atividade de incêndio e nos esforços de supressão.”

O segundo incêndio, o Eaton Fire, também começou na terça-feira perto de Altadena Drive e Midwick Drive em Pasadena, gerando ordens de evacuação. CalFire disse que todas as escolas do Distrito Escolar Unificado de Pasadena estarão fechadas na quarta-feira.

Os bombeiros trabalham para conter o fogo, que se alastrou com ventos fortes. O potencial para incêndios pontuais aumentou com combustíveis secos, ventos instáveis ​​e baixa umidade.

Hurst Fire, o terceiro incêndio, começou a arder na noite de terça-feira, espalhando-se rapidamente com ventos fortes e queimando pelo menos 500 acres.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), declarou estado de emergência.

“Esta é uma tempestade de vento muito perigosa que está criando um risco extremo de incêndio, e não estamos fora de perigo. “Já estamos vendo os impactos destrutivos deste incêndio em Pacific Palisades, que cresceu rapidamente em questão de minutos”, disse Newsom. ditado em um comunicado na terça-feira.

O Serviço Meteorológico Nacional em Los Angeles avisado Quarta-feira sobre “condições extremas de incêndio” que duraram até quinta-feira com rajadas de vento entre 50 e 80 mph, causando cortes de energia e queda de árvores.

A vice-presidente Harris, que cresceu na Califórnia, disse que foi informada sobre os incêndios florestais e que foram mobilizados recursos federais para ajudar a combatê-los.

“Meu coração está com todos os afetados pelos devastadores incêndios florestais no sul da Califórnia. “Doug e eu estamos orando por nossos colegas californianos que foram evacuados e pensando nas famílias cujas casas, empresas e escolas permanecem em perigo”, disse Harris em comunicado na manhã de quarta-feira.

