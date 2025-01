Incêndio no norte de Los Angeles, prisão evacuada e rodovia fechada

Um incêndio que eclodiu ao norte de Los Angeles forçou as autoridades a evacuar 500 presidiários de uma prisão próxima. Um total de 19.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas devido à rápida propagação deste novo incêndio chamado ‘Hughes’, que vem devastando a área do Lago Castaic da metrópole desde as 11h de quarta-feira (20h em Itália, a cerca de 60 quilómetros da Califórnia).

A área montanhosa e desabitada coberta pelas chamas cresceu de 20 hectares para 32 quilómetros quadrados em apenas seis horas: “um campo de futebol a cada 2-3 segundos”, calculou a CNN.

O trânsito no estado mais rico dos EUA está paralisado porque a autoestrada 5, que atravessa o Golden State de norte a sul, está fechada em ambos os sentidos.

Os ventos de Santa Ana, que também iniciaram e alimentaram os incêndios em Palisades e Eaton há duas semanas, continuam a soprar na área a 40 a 40 mph e não devem diminuir até a manhã de sexta-feira. O Serviço Meteorológico Nacional prevê chuva no sul da Califórnia no sábado: um fenômeno que encerraria um inferno de três semanas com incêndios florestais que deixaram pelo menos 27 mortos.

