Incêndios continuam até o fim de semana em Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Muitos assistiram suas casas pegar fogo na televisão em estado de choque.

Desde que as chamas eclodiram dentro e ao redorLos Angelesdezenas de residentes voltaram para suas casas ainda fumegantesbairrosmesmo que a ameaça de novos incêndios persistisse e a segunda maior cidade do país permanecesse instável. Para alguns, foi um primeiro olhar para a surpreendente realidade do que foi perdido à medida que a região de 13 milhões de habitantes enfrenta o enorme desafio de superar a catástrofe e reconstruir-se.

Ventos mais calmos permitiram que os bombeiros começassem a controlar parcialmente os maiores incêndios na área metropolitana de Los Angeles na sexta-feira, antes que as rajadas retornassem no fim de semana para uma área que não chovia há muito tempo.mais de oito meses. Mas na noite de sexta-feira, novas evacuações foram ordenadas em uma área que inclui parte da Interestadual 405, após um surto no lado leste do incêndio em Palisades.

Bridget Berg, que estava no trabalho quando viu sua casa em Altadena pegar fogo na televisão, voltou para sua família pela primeira vez dois dias depois “só para fazer acontecer”.

Congresso se prepara para as consequências dos incêndios florestais na Califórnia



Seus pés esmagaram os pedaços do que foi sua casa por 16 anos.

Seus filhos vasculharam os escombros da calçada, encontrando uma panela de barro e alguns souvenirs enquanto procuravam xilogravuras japonesas que esperavam recuperar. O marido estendeu a mão dos escombros perto da lareira ainda acesa, segurando um pedaço de madeira petrificada que sua avó lhe havia legado.

“Está tudo bem. Está tudo bem”, disse Berg para si mesma e para os outros enquanto avaliava a destruição, lembrando-se do terraço e da piscina onde sua família assistia aos fogos de artifício. “Não é como se tivéssemos perdido nossa casa.” “

Desde que os incêndios começaram a ocorrer em torno de um trecho densamente povoado de 40 quilômetros ao norte do centro de Los Angeles, eles queimaram mais de12.000 estruturastermo que inclui casas, prédios de apartamentos, empresas, dependências e veículos.Sem causaA causa dos incêndios maiores ainda não foi identificada.

Liderança da cidade acusada de não fornecer dinheiro suficiente para combate a incêndios

Começaram as acusações de falhas de liderança e de culpa política, assim como as investigações. O governador Gavin Newsom ordenou na sexta-feira que as autoridades estaduais determinassem por que um reservatório de 117 milhões de galões (440 milhões de litros) estava fora de serviço e alguns hidrantes secaram, chamando isso de “profundamente preocupante”. Enquanto isso, a chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, disse que a liderança da cidade falhou com seu departamento ao não fornecer dinheiro suficiente para o combate a incêndios. Ele também criticou a falta de água.

“Quando um bombeiro se aproxima de um hidrante, esperamos que haja água”, disse ele.

Pelo menos 11 pessoas morreram, cinco delas no incêndio em Palisades e seis no incêndio em Eaton, de acordo com o escritório do legista do condado de Los Angeles. As autoridades disseram esperar que esse número aumente à medida que cães cadáveres vasculhem bairros arrasados ​​para avaliar a devastação em uma área maior que São Francisco.

Na sexta-feira, as autoridades criaram um centro onde as pessoas podiam denunciar pessoas desaparecidas. Dezenas de milhares de pessoas permaneceram sob ordens de evacuação e os incêndios consumiram cerca de 145 quilómetros quadrados (56 milhas quadradas).

Cinco questões iminentes sobre os devastadores incêndios florestais na Califórnia



O desastre destruiu as casas de todos.De garçons a estrelas de cinema.. O governo ainda não divulgou números sobre o custo dos danos, mas as empresas privadas estimam que atingirão dezenas de milhares de milhões. A Walt Disney Co. anunciou na sexta-feira que doará US$ 15 milhões para responder aos incêndios e ajudar na reconstrução.

As chamas afetaram escolas, igrejas, umasinagogabibliotecas, boutiques, bares, restaurantes, bancos emarcos locaiscomo a Western Ranch House de Will Rogers e uma mansão no estilo Queen Anne em Altadena que remonta a 1887 e foi encomendada pelo rico cartógrafo Andrew McNally.

Visita de Meghan e Harry

Na sexta-feira, o Príncipe Harry e Meghan Markle visitaram o Centro de Convenções de Pasadena para ajudar a distribuir alimentos aos evacuados.

O duque e a duquesa de Sussex, que vivem a cerca de 145 quilómetros a norte da área de Los Angeles, também listaram organizações que apoiam as vítimas dos incêndios no seu site.

Amados lares para toda a vida são reduzidos a cinzas

Os vizinhos vagaram pelas ruínas na sexta-feira, descrevendo quartos desaparecidos, cozinhas recém-reformadas e espaços ao ar livre. Alguns falaram das belas vistas que os atraíram para suas propriedades, suas palavras contrastando fortemente com a cena de fuligem e cinzas.

Na comunidade costeira de Pacific Palisades, Greg Benton explorou o local onde viveu por 31 anos, na esperança de encontrar a aliança de casamento de sua bisavó nos escombros.

Mudanças climáticas esgotam o oeste dos EUA e alimentam incêndios



“Tínhamos acabado de passar a manhã de Natal aqui, bem em frente àquela lareira. E é isso que resta”, disse ele, apontando para os escombros enegrecidos que outrora foram sua sala de estar. “São aquelas pequenas heranças de família que realmente doem mais.”

Em outras partes da cidade, pessoas em locais de coleta recolheram caixas de papelão com itens doados para recomeçarem suas vidas.

Progressos alcançados na luta contra o incêndio em Eaton

Na tarde de sexta-feira, os bombeiros fizeram progressos pela primeira vez no incêndio de Eaton, ao norte de Pasadena, que queimou mais de 7.000 estruturas. Autoridades disseram na sexta-feira que a maioria das ordens de evacuação para a área foram suspensas.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, queenfrenta um teste crítico de sua liderançaEnquanto sua cidade sofre a maior crise em décadas, ele disse que vários incêndios menores também foram interrompidos.

Na sexta-feira anterior, as equipes estavam ganhando terreno no Palisades Fire, que queimou 5.300 estruturas e é o mais destrutivo da história de Los Angeles.

As tropas da Guarda Nacional da Califórnia chegaram às ruas de Altadena antes do amanhecer para ajudar a proteger as propriedades na zona de evacuação de incêndio, e havia toques de recolher noturnos em vigor para evitar saques após várias prisões anteriores.

Eleo nível de devastação é chocantemesmo em um estado que enfrenta regularmente grandes incêndios florestais.

Família devastada pela perda de heranças pessoais, incluindo joias do falecido sobrevivente do Holocausto

Anna Yeager disse que ela e o marido ficaram perturbados por voltarem ao seu querido bairro de Altadena, perto de Pasadena, depois de fugirem com a filha de 6 anos e o filho de 3, os dois cães e algumas roupas. Um vizinho disse-lhes que a casa deles estava desaparecida.

Ela agora lamenta não ter tirado as obras de arte dos filhos, os valiosos livros de receitas do marido, as fotografias de família e as joias da mãe, que morreu em 2012, e da avó do marido, que sobreviveu.

Incêndios florestais no sul da Califórnia provocam mais evacuações durante a noite; Condado de Los Angeles declara emergência de saúde



Quando o casal voltou, só viu blocos de “chaminé após chaminé”.

“Há linhas de energia por toda parte. Os incêndios ainda estão por toda parte”, disse ele, acrescentando que quando voltaram para casa “havia apenas poeira”.

Toranjas carbonizadas cobriam seu jardim ao redor de uma árvore enegrecida, algumas ainda penduradas nos galhos.

O bairro Tudor de Yeager planejava comemorar seu centenário em maio.

“Você constrói um mundo para você e sua família, você se sente seguro nesse mundo, e coisas como essa acontecem que você não pode controlar”, disse ele. “É devastador.”

Restaram restos da varanda da frente onde Yeager fotografava seus filhos quase diariamente desde 2020 e planejava continuar fazendo isso até que chegassem ao ensino médio. Isso lhe deu esperança.

“A varanda ainda está lá e para mim é um sinal para reconstruir e não sair”, disse ele. “Sabe, é como dizer: ‘Ei, ainda estou aqui’. Você ainda pode fazer isso.’”

Fonte