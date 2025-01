Incêndios florestais em Los Angeles levantam preocupações sobre poluentes tóxicos que podem estar liberando

Os incêndios infernais que ardem no sul da Califórnia estão a levantar preocupações sobre os potenciais perigos aéreos que podem estar a deixar para trás.

Mesmo depois de os incêndios serem finalmente extintos, alertam os especialistas, os contaminantes das estruturas que destruíram (algumas das quais podem conter materiais tóxicos) podem permanecer no ar e representar riscos incertos para a saúde.

Embora ainda seja inconclusivo quantos edifícios foram queimados, as estimativas indicam que pelo menos 15.000 estruturas sucumbiram às chamas dos incêndios iniciais em Palisades e Eaton. E alguns “terão sofrido danos significativos causados ​​por depósitos de fumaça e cinzas tóxicas”, disse Daniel Swain, cientista climático da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. em um webinário no início desta semana.

“Esta é uma preocupação crescente na sequência deste incêndio altamente urbano que queimou não só a vegetação, mas também um grande número de estruturas contendo coisas como tinta com chumbo, amianto, vários metais pesados ​​contidos em baterias que queimavam em veículos e em sistemas domésticos. backups e painéis solares”, disse ele.

Descrevendo essas perdas como “um preço impressionante”, Swain alertou sobre os danos indiretos que os residentes poderiam sofrer com a exposição à fumaça e às cinzas tóxicas.

“Os danos à saúde, as doenças e, por vezes, a morte que podem resultar de desastres de grande escala e incêndios florestais não se limitam apenas às pessoas que não conseguem sair da zona de incêndio”, acrescentou.

Antecipando um provável fim de semana chuvoso, o Fogo de paliçadaque devastou o bairro de Pacific Palisades, tinha 23.448 acres e 77% estava contido. O Fogo Eatonao norte de Pasadena, eram 14.021 acres com 95% de contenção. mas o novo Hughes Fogoque começou na quarta-feira perto do Lago Castaic, cresceu para 10.396 acres e estava apenas 56% contido.

A fumaça dos incêndios florestais contém uma mistura de poluentes, embora o ingrediente mais estudado seja o material particulado fino (PM 2,5). Quando inaladas, essas pequenas partículas podem invadir os pulmões e entrar na corrente sanguínea, disse Tarik Benmarhnia, epidemiologista de mudanças climáticas do Scripps Institution of Oceanography da Universidade de San Diego. em uma explicação recente.

Além de agravar as condições existentes, como a asma, a exposição repetida às PM 2,5 também está associada ao cancro do pulmão, doenças cardiovasculares e demência mais tarde na vida, disse Benmarhnia. ele e seu colegas demonstraram recentemente como exposições repetidas a PM 2,5 provenientes da fumaça de incêndios florestais ao longo de vários anos podem aumentar o risco de desenvolver demência e doença de Alzheimer.

Lançando luz sobre a extensão da fumaça do incêndio florestal, os pesquisadores da Scripps Oceanography anunciaram na terça-feira que identificaram cinzas e detritos até 160 quilômetros da costa, levantando preocupações sobre os impactos potenciais na pesca e na vida marinha em geral.

“Estes incêndios não estão apenas a consumir vegetação, mas também enormes quantidades de infra-estruturas urbanas”, disse a líder do projecto, Julie Dinasquet. disse em um comunicado. “Isso introduz um novo componente de ‘cinzas urbanas’ na fonte dos incêndios florestais, cheio de materiais excepcionalmente tóxicos.”

Entre os materiais apontados estavam chumbo, arsênico, amianto, microplásticos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, compostos orgânicos encontrados naturalmente nos combustíveis fósseis.

“Estes incêndios representam uma ameaça potencial significativa tanto para os seres humanos como para os ecossistemas devido à introdução de uma grande quantidade de material tóxico no sistema”, acrescentou Dinasquet.

Perigos para a saúde pública atormentados pela incerteza

A dimensão exacta da ameaça à saúde pública resultante destes incêndios florestais, quem essa ameaça afectará e quando, permanece incerto.

Richard Castriotta, pneumologista da Escola de Medicina Keck da Universidade do Sul da Califórnia, observou a “grande diferença” entre incêndios florestais urbanos como os que ocorrem em Los Angeles e aqueles que afetam apenas árvores.

Reconhecendo que os perigos associados à fumaça dos incêndios florestais são reais, Castriotta disse ao The Hill que eles são insignificantes em comparação com os potenciais poluentes liberados por um edifício em chamas.

Ele também descreveu uma miscelânea de substâncias tóxicas envolvidas em tais exposições, incluindo cloro, chumbo, amianto e óxidos de nitrogênio, bem como materiais misteriosos, criados quando uma chama de alta intensidade “converte plásticos e materiais feitos pelo homem em substâncias desconhecidas”. “

“O perigo existe para todos, mas é pior, naturalmente, para as pessoas que têm doenças pulmonares, cardíacas, diabetes e imunidade diminuída”, disse Castriotta, observando também que pessoas grávidas e lactantes podem estar em risco.

Entretanto, as crianças são particularmente vulneráveis ​​e não devem participar na limpeza de casas queimadas pelos incêndios, sublinhou.

Os efeitos de curto prazo da exposição à fumaça tendem a aparecer nas vias aéreas superiores e inferiores: o nariz elimina muitas partículas maiores e, então, os pulmões atuam como “primeiros respondentes” a algumas das partículas menores, explicou Castrotta.

“Esta é a nossa primeira resposta imunitária, por isso, se entrarem muitas destas partículas tóxicas, podem sobrecarregar o sistema de resposta imunitária”, disse ele. “Isso tornaria a pessoa, independentemente do seu estado de saúde anterior, relativamente imunocomprometida, incapaz de lidar com cargas adicionais, tal como os próprios bombeiros”.

Nos próximos dias e semanas, esse declínio imunológico poderá levar a uma maior probabilidade de contrair doenças respiratórias como pneumonia, gripe, COVID-19 e bronquite, acrescentou Castriotta. Quanto às pessoas que já estão doentes, ele disse que a exposição pode agravar condições como asma, doença pulmonar obstrutiva crónica, fibrose pulmonar e doenças cardíacas.

Castriotta reconheceu, no entanto, que não sabe quais serão os efeitos a longo prazo da exposição a estes incêndios e que “não tem a certeza se alguém sabe”. Referindo-se ao colapso das torres gêmeas em 11 de setembro, ele observou quanto tempo levou para determinar os impactos na saúde dos socorristas. E embora reconhecesse as diferenças entre estas situações, descreveu incertezas semelhantes.

Um problema potencial em muitas das casas queimadas poderia ser a presença de amianto, que Castriotta descreveu como “uma fibra durável e retardadora de fogo que dura para sempre”. Se essas fibras chegarem aos pulmões, os glóbulos brancos do “primeiro socorro” “não terão a capacidade de digeri-las ou destruí-las”, explicou ele.

“É por isso que existe um longo período de latência desde a exposição ao amianto e às consequências adversas que podem durar até 30 anos”, disse ele.

Ao mesmo tempo, Castriotta observou que o impacto a longo prazo depende tanto da duração como da extensão da exposição, e que a inalação de uma única partícula de amianto não causaria doença.

as coisas poderiam ter sido piores

Embora os níveis de poluição atmosférica nestas condições urbanas densas possam ser terríveis, as circunstâncias poderiam ter sido ainda piores se os incêndios tivessem ocorrido no Verão e não no Inverno.

Alexei Khalizov, professor de química e ciências ambientais no Instituto de Tecnologia de Nova Jersey, atribuiu esta diferença aos níveis mais elevados de ozônio terrestre que são perceptíveis nos dias de verão de Los Angeles.

Os incêndios florestais, explicou ele, produzem altas concentrações de produtos químicos que apresentam uma gama de volatilidades, com compostos pouco voláteis condensando-se rapidamente em partículas de fuligem à medida que a fumaça esfria.

De acordo com Khalizov, produtos químicos mais voláteis não conseguem condensar tão rapidamente e, em vez disso, viajam no ar junto com a fuligem e interagem com outros poluentes, como o ozônio. Só então tornam-se menos voláteis e começam a condensar-se em fuligem, aumentando assim a toxicidade destas partículas, observou.

Entre os compostos voláteis que mais alarmaram Khalizov estava o cloreto de polivinila (PVC), um ingrediente comum em plásticos. Referiu-se ao descarrilamento de comboios em 2023 na Palestina Oriental, Ohio, após o qual as autoridades tomaram a controversa decisão de queimar camiões-tanque de cloreto de vinilo, um produto químico cancerígeno utilizado para produzir PVC, para evitar uma explosão.

“O cloreto de polivinila não é muito diferente do produto químico usado para produzi-lo”, disse ele.

Num cenário de incêndio urbano, Khalizov expressou preocupação com os efeitos combinados de múltiplos poluentes, ou o que ele descreveu como uma “sinergia entre poluentes”.

“Se você estiver exposto à fumaça e ao ozônio juntos, eles terão um efeito muito pior”, disse ele.

Riscos ao voltar para casa

À medida que os residentes começam a regressar às suas casas carbonizadas e a limpar os destroços, Castriotta recomendou fazê-lo apenas com máscaras e óculos de proteção N95, alertando ao mesmo tempo que os índices de qualidade do ar não têm em conta os materiais tóxicos que mencionou.

“As pessoas olharão para o índice de qualidade do ar e dirão: ‘Oh, é moderado ou bom, é o ar típico de Los Angeles’”, disse Castriotta. “Mas isso não mede as toxinas específicas que são liberadas nesses incêndios específicos”.

Swain, da UCLA, também pediu aos residentes que usassem máscaras com filtros de partículas e filtros HEPA em ambientes fechados, citando alertas de saúde em todo o condado sobre cinzas transportadas pelo vento que poderiam estar “caindo do céu”.

Reiterou que a tomada de tais medidas poderia ajudar a minimizar as repercussões futuras de tais desastres, especialmente porque o fumo e as cinzas podem permanecer mesmo depois de um incêndio ter sido em grande parte extinto.

“Os danos à saúde, as vítimas e os ferimentos nos dias, semanas, meses e até anos que se seguem são indiretos e mais difíceis de contar”, acrescentou Swain. “Estes tipos de desastres de grande escala têm um custo muito mais elevado do que conseguimos quantificar facilmente nas últimas décadas”.

Fonte