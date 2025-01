Incêndios florestais ficam fora de controle na área de Los Angeles, matando 2 pessoas enquanto milhares de pessoas fogem de suas casas

Grandes incêndios florestais que assolaram a área de Los Angeles deixaram bairros em ruínas na quarta-feira (8 de janeiro de 2024), matando pelo menos duas pessoas e ameaçando pontos de referência que ficaram famosos por Hollywood enquanto moradores desesperados escapavam em meio a chamas, ventos fortes e colunas altas. de fumaça.

Três grandes incêndios que eclodiram apenas um dia antes cobriram a cidade com uma perigosa e espessa nuvem de fumaça e cinzas e destruíram casas em toda a área metropolitana, desde o interior da costa do Pacífico até Pasadena, sede da famosa Rose Parade. Um dos incêndios foi o mais destrutivo da história moderna da cidade de Los Angeles.

Com milhares de bombeiros já combatendo as chamas, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles pediu ajuda aos bombeiros fora de serviço e fora do estado. Os ventos fortes impediram temporariamente que os aviões lançassem água de cima até que pudessem retomar os voos.

Mais de 1.000 estruturas foram destruídas e inúmeras pessoas ficaram feridas nos incêndios, incluindo socorristas, disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone.

Imagens da devastação mostraram casas luxuosas desabando em um turbilhão de brasas. Entre os escombros estava uma estátua tombada e uma motocicleta enegrecida com pneus derretidos.

“Esta manhã acordamos com uma nuvem escura cobrindo toda Los Angeles. Mas é mais escuro para aqueles que são mais intimamente afetados por estes incêndios. “Foram 24 horas extremamente dolorosas”, disse a supervisora ​​do condado de Los Angeles, Lindsey Horvath.

Pelo menos 70 mil pessoas receberam ordem de evacuação, um número que continuou a mudar porque as ordens de evacuação eram emitidas continuamente, disseram as autoridades. As chamas avançaram para bairros ricos e densamente povoados, incluindo Calabasas e Santa Monica, lar dos ricos e famosos da Califórnia. Estrelas de Hollywood como Mark Hamill, Mandy Moore e James Woods estavam entre os que foram forçados a fugir.

“Estamos priorizando a vida acima de tudo”, disse o xerife Robert Luna.

Os incêndios consumiram um total de cerca de 56 quilômetros quadrados, cerca de metade do tamanho de toda a cidade de São Francisco.

Jennie Girardo, produtora e diretora de 39 anos de Pasadena, disse que ficou alarmada quando seu vizinho veio ver como ela estava.

“Quando abri a porta, senti o cheiro de que eu estava morando dentro de uma lareira”, disse ele. “Depois também comecei a ver as cinzas. E nunca vi isso na minha vida. “Como se as cinzas estivessem chovendo.”

As chamas avançaram tão rapidamente que muitos tiveram pouco tempo para escapar. A polícia procurou abrigo dentro de seus carros de patrulha e os residentes de um centro de idosos foram empurrados em cadeiras de rodas e camas de hospital por uma rua em segurança nas colinas a nordeste de Los Angeles. Na quarta-feira, muitos desses moradores estavam no Centro de Convenções de Pasadena, esperando para saber onde ficariam.

Um dos incêndios devastou o bairro de Pacific Palisades, uma área montanhosa ao longo da costa repleta de casas de celebridades e comemorada pelos Beach Boys em seu sucesso dos anos 1960, “Surfin’ USA”. Na pressa para chegar a um local seguro, as estradas tornaram-se intransitáveis, pois dezenas de pessoas abandonaram os seus veículos e fugiram a pé, algumas carregando malas.

“As pessoas saíam dos carros com seus cachorros, bebês e bolsas”, disse Kelsey Trainor, que escapou enquanto cinzas caíam por toda parte e incêndios queimavam em ambos os lados da estrada.

A temporada de incêndios florestais na Califórnia normalmente começa em junho ou julho e vai até outubro, de acordo com a Western Fire Chiefs Association, mas os incêndios florestais de janeiro não têm precedentes. Houve um em 2022 e 10 em 2021, segundo CalFire.

De acordo com dados recentes, a temporada começa mais cedo e termina mais tarde devido ao aumento das temperaturas e à diminuição das chuvas relacionadas com as alterações climáticas. As chuvas que normalmente encerram a temporada de incêndios costumam atrasar, o que significa que os incêndios podem ocorrer durante os meses de inverno, disse a associação.

O presidente Joe Biden prometeu na quarta-feira assinar uma declaração de emergência federal depois de chegar ao corpo de bombeiros de Santa Monica para uma reunião com o governador Gavin Newsom.

Newsom postou no X que a Califórnia enviou mais de 1.400 bombeiros para combater os incêndios. Ele também enviou tropas da Guarda Nacional para ajudar. Bombeiros de estados vizinhos também foram chamados para ajudar.

“Ainda não estamos fora de perigo”, disse a chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristin M. Crowley.

Os incêndios atingiram o Temescal Canyon, uma área popular para caminhadas cercada por bairros densos de casas multimilionárias, e também atingiram a famosa Sunset Boulevard, queimando partes da Palisades Charter High School, que apareceu em muitas produções de Hollywood, incluindo a de 1976. filme de terror “Carrie e a série de televisão “Teen Wolf”.

À medida que crescia, o incêndio em Pacific Palisades tornou-se o incêndio mais destrutivo da história moderna da cidade de Los Angeles.

Com cerca de 1.000 estruturas destruídas e as chamas ainda crescendo na quarta-feira, é muito mais destrutivo do que o segundo mais destrutivo, de acordo com estatísticas da Wildfire Alliance, uma parceria entre o corpo de bombeiros da cidade e o MySafe:LA. Estruturas referem-se a casas e outros edifícios.

O último incêndio mais destrutivo foi o de Sayre, em novembro de 2008, que destruiu 604 estruturas em Sylmar, o subúrbio mais ao norte da cidade. Antes disso, um incêndio em Bel Air em 1961 permaneceu durante quase meio século como o incêndio mais destrutivo da história da cidade. Queimou quase 500 casas no elegante enclave na encosta, incluindo as casas do ator Burt Lancaster, Zsa Zsa Gabor e outras celebridades.

Os moradores foram instados a limitar o uso de água. O Diretor de Obras Públicas de Los Angeles, Mark Pestrella, disse que os sistemas de água da cidade que atendem residências e empresas estão funcionando de maneira eficaz, mas “não foram projetados para combater incêndios florestais”.

Mais de 100 escolas foram fechadas devido ao risco de incêndio. Southern California Edison cortou a energia de milhares de pessoas devido a questões de segurança relacionadas a ventos fortes e riscos de incêndio. Mais de 500.000 poderão enfrentar interrupções dependendo das condições climáticas, disse a concessionária.

Os recentes ventos secos, incluindo o famoso Santa Ana, contribuíram para temperaturas mais altas do que a média no sul da Califórnia, onde tem havido muito pouca chuva até agora nesta temporada. O sul da Califórnia não viu mais de 0,25 centímetros (0,1 polegada) de chuva desde o início de maio.

Os ventos aumentaram para 80 mph (129 km/h) na manhã de quarta-feira, de acordo com relatórios recebidos pelo Serviço Meteorológico Nacional, e podem ultrapassar 100 mph (160 km/h) em montanhas e colinas.

Will Adams, morador de longa data de Palisades, disse que brasas voaram para o carro de sua esposa enquanto ela tentava evacuar, então ele saltou e correu em direção ao oceano para sair do perigo.

“É uma loucura, está em todo lugar, em cada canto de Palisades. “Uma casa está segura, a outra está pegando fogo”, disse ele.