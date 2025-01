Incerteza obscurece reconstrução no Líbano após cessar-fogo com Israel

Seis semanas depois de um cessar-fogo ter interrompido a guerra entre Israel e o Hezbollah, muitos libaneses deslocados, cujas casas foram destruídas nos combates, querem reconstruir, mas a reconstrução e a compensação demoram a chegar.

Grandes áreas do sul e leste do Líbano, bem como os subúrbios do sul de Beirute, estão em ruínas, com dezenas de milhares de casas reduzidas a escombros pelos ataques aéreos israelitas. O Banco Mundial estimou num relatório de Novembro (antes do cessar-fogo nesse mesmo mês) que as perdas na infra-estrutura do Líbano ascendem a cerca de 3,4 mil milhões de dólares.

No sul, os residentes de dezenas de aldeias ao longo da fronteira Líbano-Israel não podem regressar porque os soldados israelitas ainda lá estão. Nos termos do acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA, as forças israelitas deverão retirar-se até 26 de Janeiro, mas há dúvidas se o farão.

Outros termos do acordo também são incertos: após a retirada do Hezbollah, o exército libanês irá intervir e desmantelar as posições de combate dos militantes no sul. As autoridades israelitas queixaram-se de que as tropas libanesas não estão a avançar suficientemente rápido, por isso dizem que as tropas israelitas deveriam partir primeiro.

Entretanto, as perspectivas de reconstrução permanecem obscuras. Em 2006, após um mês de guerra entre Israel e o Hezbollah, o Hezbollah financiou grande parte da reconstrução de 2,8 mil milhões de dólares com o apoio do seu aliado Irão.

O grupo militante libanês disse que faria isso novamente e começou a fazer alguns pagamentos. Mas o Hezbollah, também um partido político poderoso, sofreu perdas significativas nesta última guerra, e o Irão, por seu lado, está agora atolado numa crise económica paralisante.

O governo libanês, sem dinheiro e há muito paralisado, está em pouca posição para ajudar e os doadores internacionais podem sentir-se pressionados pelas necessidades do pós-guerra na Faixa de Gaza e na vizinha Síria.

Muitos libaneses dizem estar à espera de compensações prometidas pelo Hezbollah. Outros dizem que receberam algum dinheiro do grupo, muito menos do que o custo dos danos às suas casas.