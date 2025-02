Incidente da delegacia de Udayagiri: a polícia aplica ordens proibitivas na cidade de Mysuru em 24 de fevereiro

A polícia da cidade de Mysuru negou permissão para manifestações planejadas por diferentes grupos em relação ao incidente da delegacia de Udayagiri e às ordens proibitivas aplicadas em toda a cidade em 24 de fevereiro.

Várias organizações propuseram manifestações em 24 de fevereiro do Gun House Circle ao templo de Kote Anjaneyoswamy à luz do incidente de lançamento de pedra relatado fora da delegacia de Udayagiri, depois que uma posição depreciativa nas redes sociais desencadeou distúrbios nos 10 de fevereiro.

The Commissioner of the Police of the City of Latinar has invoked provisions under Section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, to prohibit processions, protests, vehicle manifestations, shouts of slogans, collection of more than five people, public meetings, O uso do uso do uso do uso do uso do uso do uso do uso do uso do uso do uso de do uso do uso do uso do uso do uso do sistema de endereços públicos, a visualização de flexões e banners ou distribuição de folhetos e manutenção de todas as reuniões secretas ou de interiores na cidade.

O comunicado divulgado pelo escritório do comissário de polícia indicou que as ordens proibitivas permanecerão em vigor da meia -noite de 23 de fevereiro à meia -noite de 24 de fevereiro.

Deve -se notar que o Rashtra Suraksha Janandolana planejava organizar uma concentração de ‘Mysuru Chalo’ do círculo da Casa das Armas ao templo de Kote Anjaneyoswamy para condenar esses incidentes.

Enquanto isso, o Dalit Mahasabha e o Comitê do Congresso da Juventude do Distrito de Mysuru propuseram organizar uma demonstração no mesmo caminho para aumentar a conscientização sobre os esforços dos líderes do BJP para obter a milhagem política projetando para a comunidade muçulmana como “vilões” . Essa narrativa ameaça a relação harmoniosa entre muçulmanos e hindus no processo.

A polícia disse que as organizações rivais transformaram manifestações em uma questão de prestígio. Eles estavam fazendo declarações e contratando redes sociais, apesar de a polícia negar permissão para seus eventos.

Além disso, as três organizações planejaram celebrar grandes manifestações ao longo da mesma rota ao mesmo tempo, especificamente quando o tráfego de veículos é alto e quando pessoas de diferentes religiões, assim como turistas, estão presentes. Existe também a possibilidade de que os líderes políticos e religiosos proeminentes façam discursos inflamatórios e pessoas de muitas partes da cidade e o distrito participe das manifestações e dos slogans gritos.

Portanto, qualquer programa do incidente de 10 de fevereiro que ameaça a paz pública, a harmonia da comunidade e o interesse público foi proibido, informou a polícia.