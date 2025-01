Incidentes cíclicos de violência continuam em Manipur, as forças armadas tentam alcançar a paz: Chefe do Exército

O Chefe do Exército, General Upendra Dwivedi, discursa na conferência de imprensa anual no Manekshaw Center em Nova Delhi em 13 de janeiro de 2025 | Crédito da foto: RV Moorthy

Os esforços sinérgicos das forças de segurança e as iniciativas governamentais proativas colocaram a situação prevalecente em Manipur sob controle, disse o Chefe do Exército, General Upendra Dwivedi, na segunda-feira (13 de janeiro de 2025).

Dwivedi fez a observação durante a conferência de imprensa anual no Centro Manekshaw, em Nova Deli, onde informou a imprensa sobre questões de segurança nas fronteiras do norte.

“Os incidentes cíclicos de violência continuam em Manipur, mas as forças de segurança estão a trabalhar em prol da paz. A vigilância e o controlo da fronteira com Mianmar estão a intensificar-se. Também estão sendo realizados trabalhos de vedação”, acrescentou.

De acordo com o relatório anual do Ministério de Assuntos Internos da União (MHA) para 2023-24, Manipur foi responsável por 77% dos incidentes violentos que ocorreram no nordeste da Índia em 2023. Recentemente, o governador de Manipur, Ajay Kumar Bhalla, em uma revisão de segurança reunião na qual sugeriu que a polícia estadual usasse opções legais como a Lei de Segurança Nacional de 1980, que prevê detenção por um ano sem julgamento, contra criminosos e encrenqueiros

A violência étnica eclodiu no Estado em 3 de maio de 2023, mais de 250 pessoas foram mortas. Só nos primeiros três meses, entre 3 de maio e 30 de julho de 2023, foram registrados no estado até 3.023 primeiros relatórios de informação (FIRs) relacionados a estupro, crimes sexuais contra mulheres, assassinatos, saques e incêndios criminosos.