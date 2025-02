Incois apresenta o aviso de peixe de Hilsa para pescadores na costa de Bengala

O Centro Nacional Indiano de Serviços de Informação Oceânica (Incoi) em Hyderab apresentou um conselho de pesca específico (HIFA) da espécie (HIFA) para ajudar os pescadores, especialmente em frente à costa oeste de Bengala.

Com os peixes Hilsa em alta demanda e obtendo preços premium na região de Bengala, o novo aviso procura e muito alto. Essas previsões, geradas diariamente, fornecem um prognóstico de três dias, ajudando os pescadores a identificar rapidamente os possíveis locais de pesca, disse o diretor da INCIS, TM Balakrishnan Nair.

“A zona de pesca em potencial da PFZ, o aviso desta espécie é determinado com a ajuda de vários parâmetros ambientais, como clorofila, salinidade, influxo de água doce, chuva, correntes oceânicas, marés oceânicas, etc.” Conselho de Pesquisa Científica e Industrial N.Kalaiselvi.

O lançamento ocorreu durante o INCOIS 26th Celebrações do Dia da Fundação no início deste mês, em que o secretário do Moes M. Ravichandran, ex -secretários K. Radhakrishnan (também ex -presidente da ISRO) e Shaileh Nayak, e ex -diretores da Incois SSC Shenoy e T.

A Hilsa PFA foi realizada em colaboração com as universidades Vidyasagar e Jadhvapur. Os avisos são transmitidos às comunidades de pescadores interessados ​​em colaboração com a administração local na forma de mensagens e e -mails. O aviso é válido por até 50 quilômetros da costa e é a segunda espécie específica após a primeira emitida para atum peixe pelo Instituto. Um terceiro PFA para a cavala também está à vista, ele informou o diretor.

Reanálise de observação do oceano

O segundo produto importante apresentado no dia da fundação foi a Reanálise do Oceano Global (IGORA), na INCOIS, com o objetivo de preencher as lacunas no Registro de Observação através da combinação de modelos e observações em todo o mundo. Os produtos precisos de reanálise do oceano são vitais para entender e estudar tendências climáticas oceânicas a longo prazo, padrões de variabilidade, validar o clima e melhorar as previsões climáticas e climáticas com a IA, disse Nair.

Incois ingressou no clube de elite composto por centros nacionais de previsão ambiental/ NOA, US 45 anos de produtos de reanálise oceânica da Índia para 1979-2023 com o sistema global de assimilação de dados oceânicos atualizados em colaboração com o NCEP.

“Nosso modelo mostrou melhor desempenho em comparação com os outros modelos existentes. Isso nos permitirá ter um melhor prognóstico das monções climáticas, tendências climáticas de longo prazo e também identificar as correntes oceânicas na costa indiana. A Igora ‘versão 2’ também está se preparando “, acrescentou o diretor.