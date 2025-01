Incomodando moradores porque supostamente moravam juntos, este jovem casal foi expulso de seu conjunto habitacional

Banjarbaru, VIVA – Um jovem casal no complexo habitacional do Complexo Balitra Jaya Permai em North Banjarbaru, cidade de Banjarbaru, foi invadido porque eram suspeitos de viverem juntos. Os pombinhos também precisam lidar com as autoridades.

De acordo com informações policiais, o jovem casal foi inicialmente denunciado por moradores locais ao piquete 110 do call center da polícia de Banjarbaru por suspeita de coabitação.

“Sim, é verdade que nenhum dos dois é casado, o homem com as iniciais MN (24) e a mulher DA (21)”, disse o chefe da polícia de Banjarbaru, AKBP Pius X February Aceng Loda, domingo, 12 de janeiro de 2025.

Febry também disse que com base nesta informação, sua equipe contatou imediatamente o chefe local da RT. Este esforço visa acalmar a situação dos moradores já irritados.

A polícia também realizou mediação com o jovem casal, administradores do RT e moradores.

“Com base nos resultados da comunicação, os vizinhos finalmente concordaram em resolver o problema amigavelmente”, continuou Pío.

Além disso, a comunidade também pediu à DA, a mulher que era inquilina da casa, que deixasse o complexo. Este apelo foi feito como um passo no sentido da criação de condições propícias.

“Obrigado pela resposta dos vizinhos que nos informaram deste problema. E resolvam com a cabeça fria para que não tenhamos que fazer justiça com as próprias mãos”, disse Pío.