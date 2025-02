Índia aberta para aumentar a taxa de voo com Cingapura

Em novembro de 2025, a Singapore Airlines adquiriu uma participação de 25,1% na Air India, o que permitiu que o primeiro reforce sua presença na Índia. Foto do arquivo | Crédito da foto: The Hindu

A Índia está agora aberta para revisar a aplicação de Cingapura de um acordo de serviço aéreo liberalizado, que pode permitir vôos mais ampliados e acesso a aeroportos indianos, uma mudança de posição nos últimos anos.

“O governo está aberto a considerar as demandas de uma revisão nos acordos bilaterais de Cingapura, mas as companhias aéreas indianas devem primeiro usar a capacidade do assento atribuída sob esses acordos”, disse um alto funcionário do Ministério da Aviação Civil O hindu sob condição de anonimato.

Um contrato de serviço aéreo bilateral (ASA) é um tratado entre dois países que permite que as companhias aéreas das duas partes forneçam conectividade aérea. Eles especificam o número de voos ou assentos designados para os dois países, além dos aeroportos que podem ser servidos.

Após um aumento na demanda de viagens após a Covid-19, houve demandas do EAU, Catar, Cingapura e vários outros países, como a Turquia, por uma melhor atribuição de assentos, mas o governo relutava em acessar essas demandas por medo do medo do Perda de passageiros pelas companhias aéreas indianas da Índia. Com o Catar e os Emirados redirecionando os passageiros para os Estados Unidos e a Europa através de seus centros em Doha e Dubai, principalmente quando a Air India após a privatização colocou grandes ordens de aeronaves e vem expandindo vôos diretos para destinos internacionais remotos.

Mas ainda não há mudança de política para os países do Golfo, de acordo com o oficial mencionado acima.

A Singapore Airlines e sua subsidiária de baixo custo, Scoot, esgotaram completamente a quantidade de assentos que podem ser implantados nas rotas indianas, enquanto as transportadoras indianas estão “quase no limite do assento”, de acordo com fontes diplomáticas e da indústria. No ano passado, Brian Torrey, gerente geral da Índia e da Ásia Ocidental em Scoot, disse aos jornalistas que, juntamente com mais assentos, acordos bilaterais eram necessários para fornecer permissão para voar para mais aeroportos indianos.

As duas partes pela última vez revisaram um memorando de entendimento (MOU) sobre serviços aéreos em abril de 2013. O contrato fornece 28.700 assentos cada um para ambos os lados de e de sete aeroportos do país, incluindo Mumbai, Delhi, Chennai, Calcutá, Hyderabad . Isso aumenta a capacidade de assento ilimitado para 18 pontos na Índia, que está disponível para todos os países da ASEAN, incluindo Cingapura.

“Os vôos estão cheios e há espaço para trabalhar na expansão do acordo de serviços aéreos que beneficia países e economias”, disse o presidente Tharman a repórteres durante sua visita à Índia no mês passado.

A decisão de revisar a demanda por Cingapura chega no momento em que o segundo aeroporto de Delhi, o Aeroporto Internacional de Noida, será aberto em meados de abril e precisará de acesso aos principais mercados globais para crescer.

Nos últimos dois anos, a Índia revisou acordos bilaterais de serviço aéreo com a Indonésia, Vietnã, Uzbequistão e Tailândia. O tratado indonésio também permite o acesso a mais aeroportos de ambos os lados. Em 2023, o Reino Unido e a Índia concordaram com uma conectividade aprimorada de Delhi e Mumbai a Londres.