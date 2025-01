Índia cai para terceiro lugar no barômetro de confiança; O grupo de baixos rendimentos é menos confiante do que os seus homólogos mais ricos.

A Índia caiu uma posição para o terceiro lugar no que diz respeito à confiança das pessoas no governo, nas empresas, na mídia e nas ONGs, enquanto as pessoas de baixa renda confiam muito menos nela do que suas contrapartes mais ricas, de acordo com um estudo mostrado aqui na segunda-feira (20 de janeiro de 2025). ). ).

Na maioria dos países, incluindo a Índia, a população de baixos rendimentos era muito menos confiante do que o grupo de rendimentos elevados.

Dentro do grupo de rendimentos elevados, a Índia ficou em quarto lugar, depois da Indonésia, Arábia Saudita e China, enquanto a população de baixos rendimentos fez da Índia a terceira nação mais confiável, depois da China e da Indonésia.

No entanto, a percentagem de pessoas com baixos rendimentos que confiavam nas instituições indianas era muito mais baixa: 65%, em comparação com 80% para as pessoas com rendimentos elevados.

Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial

O Barómetro Edelman Trust anual, agora no seu 25º ano, divulgado antes do início da Reunião Anual do Fórum Económico Mundial, também mostrou que a Índia ocupa o 13º lugar no que diz respeito à confiança das pessoas noutros países, em empresas sediadas na Índia.

O Canadá liderou esta lista de empresas sediadas no exterior, seguido pelo Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos, enquanto aqueles com classificação superior à Índia também incluíram México, África do Sul, Arábia Saudita, China e Brasil.

A lista global de confiança da população em geral no governo, nas empresas, nos meios de comunicação social e nas ONG foi novamente encabeçada pela China, enquanto a Indonésia substituiu a Índia em segundo lugar devido a uma pontuação mais elevada, apesar de a pontuação da Índia ter permanecido inalterada.

Na pesquisa realizada em 28 países, o Japão substituiu o Reino Unido em último lugar.

Violência e desinformação

A nível global, o inquérito também revelou algumas tendências perturbadoras em que a violência e a propagação de desinformação são agora vistas como ferramentas legítimas para a mudança.

A pesquisa mostrou pouco impacto das eleições ou mudanças governamentais na maioria dos países.

A empresa global de comunicações Edelman, que entrevistou mais de 33.000 entrevistados em 28 países, disse que o barómetro revelou que os receios económicos se transformaram em queixas, com seis em cada 10 entrevistados a relatarem um sentimento de queixa moderado a elevado.

Isto é definido pela crença de que o governo e as empresas os prejudicam e servem interesses limitados e, em última análise, os ricos beneficiam enquanto as pessoas comuns lutam, disse ele.

O medo da discriminação aumentou 10 pontos, para um recorde de 63%, abrangendo a maioria de todos os géneros, idades e níveis de rendimento. O maior salto (14 pontos) foi observado entre os brancos nos Estados Unidos, mostrou o barômetro.

“Na última década, a sociedade passou dos medos à polarização e ao ressentimento”, disse o CEO da Edelman, Richard Edelman.

Falta de fé nos líderes institucionais

O inquérito também constatou uma falta de fé global sem precedentes nos líderes institucionais: uma média de 69% dos inquiridos teme que funcionários governamentais, líderes empresariais e jornalistas os enganem deliberadamente. Este valor médio aumentou 11 pontos desde 2021.

Também destacou a confusão sobre informações credíveis: 63% afirmaram que é cada vez mais difícil saber se as notícias foram produzidas por uma fonte respeitável ou por uma tentativa de fraude.

Falta de confiança nas principais economias

Outras conclusões importantes incluíram a falta de confiança nas principais economias. Cinco das 10 maiores economias do mundo estavam entre as nações menos confiantes no Índice de Confiança: Japão (menos confiante com 37%), Alemanha (41%), Reino Unido (43%), Estados Unidos (47%) e França (48%).

Os países em desenvolvimento revelaram-se mais confiantes: a China (77%), a Indonésia (76%), a Índia (75%) e os Emirados Árabes Unidos (72%) lideraram novamente o índice de confiança.

Apesar de uma queda de 3 pontos para 75% de confiança entre os funcionários, “meu empregador” continuou a ser a instituição mais confiável a nível mundial.

O inquérito também concluiu que os ricos são vistos como o problema: a maioria das pessoas acredita que os ricos evitam pagar a sua parte justa dos impostos (67%) e 65% culpam o seu egoísmo por muitos dos problemas das pessoas no mundo em geral.